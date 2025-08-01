https://ria.ru/20250801/otpusk-2032748413.html
Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе
Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе - РИА Новости, 01.08.2025
Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе
Отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы для отдыха, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:12:00+03:00
2025-08-01T04:12:00+03:00
2025-08-01T04:13:00+03:00
общество
ольга владимирова
headhunter
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы для отдыха, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "В третьем квартале август находится на третьем месте по денежной выгоде, поэтому в целом по производственному календарю в этот месяц брать отпуск вполне рентабельно", - сказала Владимирова. Она объяснила, что при выборе периода для отпуска стоит учитывать количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем будет выгоднее. "Однако стоит учитывать, что в сентябре и октябре количество рабочих дней увеличится, а значит, что отпуск в это время позволит минимизировать финансовые потери", - уточнила юрист.
https://ria.ru/20250801/otpusk-2032739565.html
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018375025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ольга владимирова, headhunter
Общество, Ольга Владимирова, HeadHunter
Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе
Юрист Владимирова: отпуск в августе выгоден, но есть и более выгодные месяцы