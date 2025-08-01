https://ria.ru/20250801/otpusk-2032748413.html

Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе

Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе - РИА Новости, 01.08.2025

Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе

Отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы для отдыха, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:12:00+03:00

2025-08-01T04:12:00+03:00

2025-08-01T04:13:00+03:00

общество

ольга владимирова

headhunter

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы для отдыха, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова. "В третьем квартале август находится на третьем месте по денежной выгоде, поэтому в целом по производственному календарю в этот месяц брать отпуск вполне рентабельно", - сказала Владимирова. Она объяснила, что при выборе периода для отпуска стоит учитывать количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем будет выгоднее. "Однако стоит учитывать, что в сентябре и октябре количество рабочих дней увеличится, а значит, что отпуск в это время позволит минимизировать финансовые потери", - уточнила юрист.

https://ria.ru/20250801/otpusk-2032739565.html

https://ria.ru/20250522/otpusk-2018375025.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга владимирова, headhunter