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На Камчатке более 40 детсадов и школ требуют обследования

На Камчатке более 40 детсадов и школ требуют обследования - РИА Новости, 01.08.2025

На Камчатке более 40 детсадов и школ требуют обследования

Свыше 40 детсадов и школ в Петропавловске-Камчатском требуют инструментального обследования после сильного землетрясения, произошедшего в среду, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:30:00+03:00

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2025-08-01T10:32:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Свыше 40 детсадов и школ в Петропавловске-Камчатском требуют инструментального обследования после сильного землетрясения, произошедшего в среду, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования (ПКГО) Евгений Беляев. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. "Двадцать два детских сада и 24 школы требуют инструментального обследования", - сказал Беляев в видео, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства. При этом, самая сложная обстановка, по его словам, складывается в детском саду №15, где во время землетрясения произошло обрушение фасада, а также в старом корпусе детского сада №3 и саду №31. Все они будут временно закрыты, воспитанники и работники будут перераспределены по другим учреждениям.

https://ria.ru/20250801/aftershok--2032777807.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области