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На Камчатке более 40 детсадов и школ требуют обследования - РИА Новости, 01.08.2025
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10:30 01.08.2025 (обновлено: 10:32 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/osbledovanie-2032778186.html
На Камчатке более 40 детсадов и школ требуют обследования
На Камчатке более 40 детсадов и школ требуют обследования - РИА Новости, 01.08.2025
На Камчатке более 40 детсадов и школ требуют обследования
Свыше 40 детсадов и школ в Петропавловске-Камчатском требуют инструментального обследования после сильного землетрясения, произошедшего в среду, сообщил глава... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:30:00+03:00
2025-08-01T10:32:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Свыше 40 детсадов и школ в Петропавловске-Камчатском требуют инструментального обследования после сильного землетрясения, произошедшего в среду, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования (ПКГО) Евгений Беляев. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. "Двадцать два детских сада и 24 школы требуют инструментального обследования", - сказал Беляев в видео, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства. При этом, самая сложная обстановка, по его словам, складывается в детском саду №15, где во время землетрясения произошло обрушение фасада, а также в старом корпусе детского сада №3 и саду №31. Все они будут временно закрыты, воспитанники и работники будут перераспределены по другим учреждениям.
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петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке более 40 детсадов и школ требуют обследования

На Камчатке 22 детсада и 24 школы требуют обследования после землетрясения

© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Свыше 40 детсадов и школ в Петропавловске-Камчатском требуют инструментального обследования после сильного землетрясения, произошедшего в среду, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования (ПКГО) Евгений Беляев.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
"Двадцать два детских сада и 24 школы требуют инструментального обследования", - сказал Беляев в видео, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства.
При этом, самая сложная обстановка, по его словам, складывается в детском саду №15, где во время землетрясения произошло обрушение фасада, а также в старом корпусе детского сада №3 и саду №31. Все они будут временно закрыты, воспитанники и работники будут перераспределены по другим учреждениям.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Вчера, 10:26
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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