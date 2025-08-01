https://ria.ru/20250801/organizatory-2032747286.html

Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно

Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно - РИА Новости, 01.08.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно

Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" находились на российской территории незаконно, нарушив миграционное законодательство, говорится в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:45:00+03:00

2025-08-01T03:45:00+03:00

2025-08-01T03:45:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" находились на российской территории незаконно, нарушив миграционное законодательство, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами находились и находятся в настоящее время на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учета по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса", - указано в материалах. Кроме того, незаконно на российской территории находился и находится сейчас Мухаммадсобир Файзов, поскольку после окончание действия патента "не принял мер к продлению срока пребывания и не покинул территорию Российской Федерации". Согласно материалам дела, Далерджон Мирзоев находился и находится в настоящее время на территории России "в нарушении установленного учета режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учёта по месту пребывания". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250801/krokus-2032746062.html

https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html

россия

красногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл