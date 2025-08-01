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Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно - РИА Новости, 01.08.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:45 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/organizatory-2032747286.html
Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно
Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно - РИА Новости, 01.08.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно
Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" находились на российской территории незаконно, нарушив миграционное законодательство, говорится в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:45:00+03:00
2025-08-01T03:45:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" находились на российской территории незаконно, нарушив миграционное законодательство, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами находились и находятся в настоящее время на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учета по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса", - указано в материалах. Кроме того, незаконно на российской территории находился и находится сейчас Мухаммадсобир Файзов, поскольку после окончание действия патента "не принял мер к продлению срока пребывания и не покинул территорию Российской Федерации". Согласно материалам дела, Далерджон Мирзоев находился и находится в настоящее время на территории России "в нарушении установленного учета режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учёта по месту пребывания". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250801/krokus-2032746062.html
https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html
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происшествия, россия, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл
Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно

Исполнители теракта в Крокусе находились в России незаконно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле"
Обвиняемые в теракте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" находились на российской территории незаконно, нарушив миграционное законодательство, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами находились и находятся в настоящее время на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учета по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса", - указано в материалах.
Концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Кроме того, незаконно на российской территории находился и находится сейчас Мухаммадсобир Файзов, поскольку после окончание действия патента "не принял мер к продлению срока пребывания и не покинул территорию Российской Федерации".
Согласно материалам дела, Далерджон Мирзоев находился и находится в настоящее время на территории России "в нарушении установленного учета режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учёта по месту пребывания".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити Холл
 
 
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