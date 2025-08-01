Исполнители теракта в "Крокусе" находились в России незаконно
Исполнители теракта в Крокусе находились в России незаконно
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле"
Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" находились на российской территории незаконно, нарушив миграционное законодательство, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами находились и находятся в настоящее время на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учета по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса", - указано в материалах.
Кроме того, незаконно на российской территории находился и находится сейчас Мухаммадсобир Файзов, поскольку после окончание действия патента "не принял мер к продлению срока пребывания и не покинул территорию Российской Федерации".
Согласно материалам дела, Далерджон Мирзоев находился и находится в настоящее время на территории России "в нарушении установленного учета режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учёта по месту пребывания".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.