"Орешник" обеспечит ядерное сдерживание НАТО, считает эксперт
Коротченко: комплекс "Орешник" будет осуществлять ядерное сдерживание НАТО
© Фото из личного архиваИгорь Коротченко
© Фото из личного архива
Игорь Коротченко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российская оборонная промышленность полностью может выполнять поставленные президентом задачи по организации серийного производства новейших видов оружия, комплекс "Орешник" будет осуществлять ядерное сдерживание европейских стран НАТО, что освободит ранее занятые этим компоненты российской ядерной триады, такое мнение высказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что серийное производство комплексов "Орешник" заработало в России, первый серийный комплекс уже произведён и поступил в войска.
"Это свидетельствует о готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса России выполнять задания, сформулированные главой государства, президентом Владимиром Путиным, по серийному освоению новейших видов оружия", - отметил Коротченко.
Новый комплекс будет поступать на боевое дежурство в состав Ракетных войск стратегического назначения.
"Ранее выполняющие функции ядерного сдерживания средства из состава российской стратегической триады, которые были раньше нацелены на Европу, теперь будут перенацелены на другие объекты. А функции ядерного сдерживания таких стран, как Великобритания, Франция будут осуществляться с помощью комплексов "Орешник", - сказал аналитик.
Он напомнил, что "Орешник" - это ракетный комплекс средней дальности, с помощью которого можно наносить удары твердотопливными баллистическими ракетами на дальность до 5,5 тысяч километров. "Орешник" оснащён шестью боевыми блоками индивидуального наведения. Штатно "Орешник", по словам аналитика, комплектуется ядерным зарядом мощностью 150 килотонн.
"Возможности "Орешника" позволяют из позиционного района на территории Российской Федерации поразить любую цель любой европейской страны НАТО, включая Португалию и Великобританию как самые удалённые от наших границ", - добавил Коротченко.
"Орешник", по его словам, размещён на мобильном шасси высокой проходимости и способен осуществлять боевое дежурство в позиционном районе скрытно от средств космической и технической разведки противника. Таким образом, он фактически неуязвим, заключил Коротченко.