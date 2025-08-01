https://ria.ru/20250801/oreshnik-2032834591.html

Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска

Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска - РИА Новости, 01.08.2025

Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска

В России произвели и поставили в войска первый серийный комплекс "Орешник", сообщил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:34:00+03:00

2025-08-01T14:34:00+03:00

2025-08-01T15:12:00+03:00

россия

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. В России произвели и поставили в войска первый серийный комплекс "Орешник", сообщил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко."У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала", — сказал он.Также лидеры рассказали о планах по размещению "Орешника" в Белоруссии. Как отметил Лукашенко, военные хотели разместить комплекс в республике в этом году, стороны "от этого пока не отступают".По словам Путина, военные специалисты России и Белоруссии выбрали позиции для установки "Орешника", сейчас ведется работа по подготовке этих мест."Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. <...> Все по плану у нас", — отметил Путин.Президент 21 ноября прошлого года сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с ядерным оружием. При этом комплекс не является средством массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20250626/oreshnik-2025506760.html

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Путин о поступлении первого серийного комплекса "Орешник" в войска Путин о поступлении первого серийного комплекса "Орешник" в войска 2025-08-01T14:34 true PT0M36S

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