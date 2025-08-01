https://ria.ru/20250801/opasnost-2032913511.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.08.2025

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:35:00+03:00

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КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.Ракетную опасность на территории всей Курской области в пятницу объявили в 9.47 мск, она действовала десять часов.

https://ria.ru/20250801/opasnost-2032903814.html

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в мире, безопасность, курская область