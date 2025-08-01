https://ria.ru/20250801/opasnost-2032776461.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.08.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:17:00+03:00
2025-08-01T10:17:00+03:00
2025-08-01T11:51:00+03:00
безопасность
курская область
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность