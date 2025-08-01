https://ria.ru/20250801/opasnost-2032776461.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.08.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:17:00+03:00

2025-08-01T10:17:00+03:00

2025-08-01T11:51:00+03:00

безопасность

курская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины