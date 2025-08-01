https://ria.ru/20250801/oon-2032896644.html

Генсек ООН предложил сократить число заседаний и докладов организации

Генсек ООН предложил сократить число заседаний и докладов организации - РИА Новости, 01.08.2025

Генсек ООН предложил сократить число заседаний и докладов организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости снизить количество докладов и заседаний организации, сославшись на чрезмерную загруженность... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:19:00+03:00

2025-08-01T18:19:00+03:00

2025-08-01T18:19:00+03:00

в мире

антониу гутерреш

оон

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НЬЮ-ЙОРК, 1 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости снизить количество докладов и заседаний организации, сославшись на чрезмерную загруженность структуры и слабую эффективность ряда документов. "Сегодня более половины всех мандатов требуют подготовки докладов. Только за прошлый год Секретариат подготовил 1100 докладов - на 20% больше, чем в 1990-м. Три из пяти касаются повторяющихся тем. И я должен признать, что эти доклады тоже становятся длиннее - объем текста вырос более чем на 40% за последние 20 лет… Мы предлагаем ряд шагов, которые помогут изменить ситуацию: меньше заседаний и меньше докладов, но при этом они должны в полной мере соответствовать всем мандатам", - заявил он, выступая на заседании. Гутерреш отметил, что, несмотря на объем проделанной работы, значительная часть докладов остается малозаметной: каждый пятый из них набирает менее тысячи скачиваний. При этом расходы на подготовку документов и организацию заседаний составляют значительную часть регулярного бюджета. По словам генсека, из каждых десяти долларов бюджета один идет на прямое обслуживание заседаний и публикаций, не считая дополнительных косвенных затрат.

https://ria.ru/20250731/oon-2032505584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антониу гутерреш, оон