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В Китае отреагировали на заявление зампостпреда КНР при ООН об Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/oon-2032870533.html
В Китае отреагировали на заявление зампостпреда КНР при ООН об Украине
В Китае отреагировали на заявление зампостпреда КНР при ООН об Украине - РИА Новости, 01.08.2025
В Китае отреагировали на заявление зампостпреда КНР при ООН об Украине
Читатели Гуаньча поддержали заявление постоянного представителя Китая при ООН Гэна Шуана о лицемерии США на заседании Совета Безопасности по Украине... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:26:00+03:00
2025-08-01T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели Гуаньча поддержали заявление постоянного представителя Китая при ООН Гэна Шуана о лицемерии США на заседании Совета Безопасности по Украине. "Высокомерие США и Запада проистекает из их веры в то, что они олицетворяют "справедливость", а их ценности – человеческую цивилизацию. Любой, кто не согласен с их требованиями – враг. Однако российско-украинский конфликт– это конфликт, начатый НАТО", — написал один из комментаторов. "Америка является зачинщиком российско-украинского конфликта и поставщиком смертоносного оружия, из-за которого невозможно остановить боевые действия и добиться мира. Разве не лицемерно со стороны президента США одновременно призывать к прекращению боевых действий?" — поддержал другой. "Все, что соответствует интересам Соединенных Штатов, правильно, а все, что противоречит им, будет очернено", — поделился мнением еще один из пользователей. "Возражение вполне обосновано. США раздули огонь еще до российско-украинского конфликта, а затем подлили в него масла. Они воспользовались ухудшением отношений между Россией и ЕС и продавали Европе нефть, природный газ и другие энергоносители по непомерным ценам. Это поистине непорядочно, несправедливо и неэтично! Они – нарушитель спокойствия в международном сообществе и паразит всего мира!" — заключили читатели. Накануне Гэн Шуан заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимы единство и сотрудничество, а не разделение и конфронтация. Он призвал американскую сторону прекратить нападки, обвинения, и перекладывание вины, приложить больше дипломатических и практических усилий, чтобы прекратить огонь и достичь мира путем переговоров. Дипломат добавил, что крайне важно, чтобы Москва и Киев совместно работали над скорейшей деэскалацией. Они должны поддерживать динамику переговоров, продолжать добиваться консенсуса и в конечном итоге достичь всеобъемлющего и прочного мирного соглашения, имеющего обязательную силу, отметил он.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250801/berletik-2032763427.html
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в мире, сша, украина, оон, нато, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, ООН, НАТО, Китай

В Китае отреагировали на заявление зампостпреда КНР при ООН об Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели Гуаньча поддержали заявление постоянного представителя Китая при ООН Гэна Шуана о лицемерии США на заседании Совета Безопасности по Украине.

"Высокомерие США и Запада проистекает из их веры в то, что они олицетворяют "справедливость", а их ценности – человеческую цивилизацию. Любой, кто не согласен с их требованиями – враг. Однако российско-украинский конфликт– это конфликт, начатый НАТО", — написал один из комментаторов.
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"Америка является зачинщиком российско-украинского конфликта и поставщиком смертоносного оружия, из-за которого невозможно остановить боевые действия и добиться мира. Разве не лицемерно со стороны президента США одновременно призывать к прекращению боевых действий?" — поддержал другой.

"Все, что соответствует интересам Соединенных Штатов, правильно, а все, что противоречит им, будет очернено", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Возражение вполне обосновано. США раздули огонь еще до российско-украинского конфликта, а затем подлили в него масла. Они воспользовались ухудшением отношений между Россией и ЕС и продавали Европе нефть, природный газ и другие энергоносители по непомерным ценам. Это поистине непорядочно, несправедливо и неэтично! Они – нарушитель спокойствия в международном сообществе и паразит всего мира!" — заключили читатели.

Накануне Гэн Шуан заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимы единство и сотрудничество, а не разделение и конфронтация. Он призвал американскую сторону прекратить нападки, обвинения, и перекладывание вины, приложить больше дипломатических и практических усилий, чтобы прекратить огонь и достичь мира путем переговоров.

Дипломат добавил, что крайне важно, чтобы Москва и Киев совместно работали над скорейшей деэскалацией. Они должны поддерживать динамику переговоров, продолжать добиваться консенсуса и в конечном итоге достичь всеобъемлющего и прочного мирного соглашения, имеющего обязательную силу, отметил он.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаООННАТОКитай
 
 
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