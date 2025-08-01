В Китае отреагировали на заявление зампостпреда КНР при ООН об Украине
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели Гуаньча поддержали заявление постоянного представителя Китая при ООН Гэна Шуана о лицемерии США на заседании Совета Безопасности по Украине.
"Высокомерие США и Запада проистекает из их веры в то, что они олицетворяют "справедливость", а их ценности – человеческую цивилизацию. Любой, кто не согласен с их требованиями – враг. Однако российско-украинский конфликт– это конфликт, начатый НАТО", — написал один из комментаторов.
"Высокомерие США и Запада проистекает из их веры в то, что они олицетворяют "справедливость", а их ценности – человеческую цивилизацию. Любой, кто не согласен с их требованиями – враг. Однако российско-украинский конфликт– это конфликт, начатый НАТО", — написал один из комментаторов.
"Америка является зачинщиком российско-украинского конфликта и поставщиком смертоносного оружия, из-за которого невозможно остановить боевые действия и добиться мира. Разве не лицемерно со стороны президента США одновременно призывать к прекращению боевых действий?" — поддержал другой.
"Все, что соответствует интересам Соединенных Штатов, правильно, а все, что противоречит им, будет очернено", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Возражение вполне обосновано. США раздули огонь еще до российско-украинского конфликта, а затем подлили в него масла. Они воспользовались ухудшением отношений между Россией и ЕС и продавали Европе нефть, природный газ и другие энергоносители по непомерным ценам. Это поистине непорядочно, несправедливо и неэтично! Они – нарушитель спокойствия в международном сообществе и паразит всего мира!" — заключили читатели.
Накануне Гэн Шуан заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимы единство и сотрудничество, а не разделение и конфронтация. Он призвал американскую сторону прекратить нападки, обвинения, и перекладывание вины, приложить больше дипломатических и практических усилий, чтобы прекратить огонь и достичь мира путем переговоров.
Дипломат добавил, что крайне важно, чтобы Москва и Киев совместно работали над скорейшей деэскалацией. Они должны поддерживать динамику переговоров, продолжать добиваться консенсуса и в конечном итоге достичь всеобъемлющего и прочного мирного соглашения, имеющего обязательную силу, отметил он.
"Все, что соответствует интересам Соединенных Штатов, правильно, а все, что противоречит им, будет очернено", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Возражение вполне обосновано. США раздули огонь еще до российско-украинского конфликта, а затем подлили в него масла. Они воспользовались ухудшением отношений между Россией и ЕС и продавали Европе нефть, природный газ и другие энергоносители по непомерным ценам. Это поистине непорядочно, несправедливо и неэтично! Они – нарушитель спокойствия в международном сообществе и паразит всего мира!" — заключили читатели.
Накануне Гэн Шуан заявил, что для разрешения украинского кризиса необходимы единство и сотрудничество, а не разделение и конфронтация. Он призвал американскую сторону прекратить нападки, обвинения, и перекладывание вины, приложить больше дипломатических и практических усилий, чтобы прекратить огонь и достичь мира путем переговоров.
Дипломат добавил, что крайне важно, чтобы Москва и Киев совместно работали над скорейшей деэскалацией. Они должны поддерживать динамику переговоров, продолжать добиваться консенсуса и в конечном итоге достичь всеобъемлющего и прочного мирного соглашения, имеющего обязательную силу, отметил он.
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