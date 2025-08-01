https://ria.ru/20250801/novgorod-2032883264.html

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, пнувшего инвалида

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, пнувшего инвалида - РИА Новости, 01.08.2025

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, пнувшего инвалида

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде разыскали человека, который пнул инвалида, он арестован на сутки за хулиганство, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:10:00+03:00

2025-08-01T17:10:00+03:00

2025-08-01T17:10:00+03:00

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде разыскали человека, который пнул инвалида, он арестован на сутки за хулиганство, сообщило региональное управление МВД. Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик с камеры домофона дома на улице Богдановича Нижегородского района Нижнего Новгорода, на котором мужчина нецензурно выражается в адрес инвалида, пытающегося зайти в подъезд, а также наносит ему удар ногой. "Участковые уполномоченные, увидев этот ролик, выяснили, что от мужчины, которому был нанесён удар, в полицию заявлений не поступало, однако инициативно провели проверку, в ходе которой установили личность правонарушителя. 58-летний местный житель был доставлен в территориальный отдел полиции, на него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении. Отмечается, что материал был направлен в суд Нижегородского района, где принято решение об административном аресте нарушителя на одни сутки.

https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029828900.html

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происшествия, нижний новгород, россия