В Нижнем Новгороде задержали мужчину, пнувшего инвалида
В Нижнем Новгороде полиция нашла мужчину, пнувшего инвалида
© ГУ МВД по Нижегородской областиКадр записи камеры домофона дома на улице Богдановича Нижнего Новгорода
© ГУ МВД по Нижегородской области
Кадр записи камеры домофона дома на улице Богдановича Нижнего Новгорода
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде разыскали человека, который пнул инвалида, он арестован на сутки за хулиганство, сообщило региональное управление МВД.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик с камеры домофона дома на улице Богдановича Нижегородского района Нижнего Новгорода, на котором мужчина нецензурно выражается в адрес инвалида, пытающегося зайти в подъезд, а также наносит ему удар ногой.
"Участковые уполномоченные, увидев этот ролик, выяснили, что от мужчины, которому был нанесён удар, в полицию заявлений не поступало, однако инициативно провели проверку, в ходе которой установили личность правонарушителя. 58-летний местный житель был доставлен в территориальный отдел полиции, на него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материал был направлен в суд Нижегородского района, где принято решение об административном аресте нарушителя на одни сутки.