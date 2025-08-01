Рейтинг@Mail.ru
В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:38 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/novgorod-2032806093.html
В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта
В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта - РИА Новости, 01.08.2025
В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта
Зуб мамонта обнаружили при раскопках в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:38:00+03:00
2025-08-01T12:38:00+03:00
наука
нижний новгород
нижегородская область
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032805102_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_b7b7868ec571da7d336f1d94eb124d3f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Зуб мамонта обнаружили при раскопках в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Археологи нашли в Почаинском овраге коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около двух метров от современной поверхности", - написал Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад - в тот период климат резко потеплел, изменилась растительность. "Останки мамонтов у нас уже находили: в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами", - сообщил глава региона. Почаинский овраг находится неподалеку от Нижегородского кремля, свое название он получил от реки Почайны, которая течет по созданному более 180 лет назад коллектору. В самом овраге сейчас ведутся масштабные строительные работы в рамках комплексного редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода.
https://ria.ru/20250731/novgorod-2032656801.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032805102_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4684fab931cd36e125c63888e8ad641f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин
Наука, Нижний Новгород, Нижегородская область, Глеб Никитин
В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта

При раскопках в центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта

© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской областиЗуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода
Зуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской области
Зуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Зуб мамонта обнаружили при раскопках в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Археологи нашли в Почаинском овраге коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около двух метров от современной поверхности", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской областиЗуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода
Зуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской области
Зуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода
По его словам, исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад - в тот период климат резко потеплел, изменилась растительность.
"Останки мамонтов у нас уже находили: в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами", - сообщил глава региона.
Почаинский овраг находится неподалеку от Нижегородского кремля, свое название он получил от реки Почайны, которая течет по созданному более 180 лет назад коллектору. В самом овраге сейчас ведутся масштабные строительные работы в рамках комплексного редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода.
Сборный саркофаг у западного фасада церкви Петра и Павла Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Новгороде нашли редкий саркофаг домонгольского времени
31 июля, 16:41
 
НаукаНижний НовгородНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала