В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта
При раскопках в центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта
© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской областиЗуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода
Зуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Зуб мамонта обнаружили при раскопках в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Археологи нашли в Почаинском овраге коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около двух метров от современной поверхности", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Нижегородской областиЗуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода
Зуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода
По его словам, исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад - в тот период климат резко потеплел, изменилась растительность.
"Останки мамонтов у нас уже находили: в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами", - сообщил глава региона.
Почаинский овраг находится неподалеку от Нижегородского кремля, свое название он получил от реки Почайны, которая течет по созданному более 180 лет назад коллектору. В самом овраге сейчас ведутся масштабные строительные работы в рамках комплексного редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода.
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