https://ria.ru/20250801/novgorod-2032806093.html

В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта

В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта - РИА Новости, 01.08.2025

В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта

Зуб мамонта обнаружили при раскопках в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:38:00+03:00

2025-08-01T12:38:00+03:00

2025-08-01T12:38:00+03:00

наука

нижний новгород

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Зуб мамонта обнаружили при раскопках в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Археологи нашли в Почаинском овраге коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской, на глубине около двух метров от современной поверхности", - написал Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад - в тот период климат резко потеплел, изменилась растительность. "Останки мамонтов у нас уже находили: в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами", - сообщил глава региона. Почаинский овраг находится неподалеку от Нижегородского кремля, свое название он получил от реки Почайны, которая течет по созданному более 180 лет назад коллектору. В самом овраге сейчас ведутся масштабные строительные работы в рамках комплексного редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода.

https://ria.ru/20250731/novgorod-2032656801.html

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нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин