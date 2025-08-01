https://ria.ru/20250801/nato-2032926329.html

НАТО работает над новым подходом по снабжению Украины оружием

НАТО работает над новым подходом по снабжению Украины оружием - РИА Новости, 01.08.2025

НАТО работает над новым подходом по снабжению Украины оружием

НАТО и США, которые являются членом Североатлантического альянса, работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:50:00+03:00

2025-08-01T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. НАТО и США, которые являются членом Североатлантического альянса, работают над новым подходом снабжения Киева американским оружием, которое Украина считает приоритетным, за счет фондов стран альянса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Украины вооружением с использованием фондов стран НАТО, чтобы платить за покупку или транспортировку американского оружия", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. По информации собеседников агентства, сейчас идет работа над новым механизмом, в рамках которого Киев должен составить список приоритетного для себя оружия. После выставления приоритетов страны альянса будут обсуждать, кто из них будет либо передавать это оружие, либо платить за него. Планируется отправлять оружие траншами на сумму около 500 миллионов долларов каждый. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250730/kiev-2032368434.html

https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато