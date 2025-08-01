https://ria.ru/20250801/nachalnik-2032865215.html

Главу пермской колонии-поселения арестовали за махинации с картофелем

Главу пермской колонии-поселения арестовали за махинации с картофелем - РИА Новости, 01.08.2025

Главу пермской колонии-поселения арестовали за махинации с картофелем

Суд арестовал начальника колонии-поселения №39 в Пермском крае и его бывшего заместителя по делу о превышении должностных полномочий при заключении контракта на РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:03:00+03:00

2025-08-01T16:03:00+03:00

2025-08-01T16:03:00+03:00

происшествия

пермский край

россия

оханский район

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ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Суд арестовал начальника колонии-поселения №39 в Пермском крае и его бывшего заместителя по делу о превышении должностных полномочий при заключении контракта на перевозку картофеля, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее ведомство проинформировало о задержании главы КП-39 и его заместителя по подозрению в превышении полномочий из корыстной заинтересованности. По данным следователей, фигуранты осенью 2024 года заключили с индивидуальным предпринимателем госконтракт об услугах по перевозке картофеля из колонии №39 в режимные учреждения региона. За это на счет бизнесмена было переведено более 580 тысяч рублей, но подозреваемые проигнорировали другие предложения с более низкой ценой за транспортные услуги. После чего и вовсе перевезли картофель силами и средствами исправительного учреждения. "Судом удовлетворены ходатайства следствия. В отношении начальника колонии и его бывшего заместителя избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю находится в Оханском районе Пермского края, рассчитана примерно на 370 человек. Из открытых источников известно, что учреждение возглавляет Михаил Репетуха.

https://ria.ru/20250801/sud-2032749649.html

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происшествия, пермский край, россия, оханский район