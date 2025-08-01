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МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram - РИА Новости, 01.08.2025
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16:35 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/mvd-2032872794.html
МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram
МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram - РИА Новости, 01.08.2025
МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram
Мошенники продолжают использовать троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО, которые публикуют в группах в Telegram, предупреждает... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:35:00+03:00
2025-08-01T16:35:00+03:00
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мошенники продолжают использовать троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО, которые публикуют в группах в Telegram, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Уважаемые пользователи мессенджера Telegram, будьте бдительны! Мошенники продолжают использовать троян Mamont, который замаскирован под списки пропавших в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Аферисты создают каналы, визуально похожие на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих, в которых регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с персональными данными. В тех же сообществах позднее начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты приложения), которые содержат банковский троян Mamont для операционной системы Android. "С помощью данного вредоноса злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы, смогут собирать информацию о нем, перехватывать и отправлять СМС, получить доступ к пользовательским файлам, истории звонков, контактам и т.д., а также банковским приложениям и мессенджерам", - пояснили киберполицейские. В ведомстве рекомендуют отключить автозагрузку файлов в Telegram в целях безопасности, а также проверять формат документов.
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Новости
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РИА Новости
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96
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telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, общество
Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии, Общество
МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram

МВД: мошенники используют троян, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мошенники продолжают использовать троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО, которые публикуют в группах в Telegram, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Уважаемые пользователи мессенджера Telegram, будьте бдительны! Мошенники продолжают использовать троян Mamont, который замаскирован под списки пропавших в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Аферисты создают каналы, визуально похожие на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих, в которых регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с персональными данными. В тех же сообществах позднее начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты приложения), которые содержат банковский троян Mamont для операционной системы Android.
"С помощью данного вредоноса злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы, смогут собирать информацию о нем, перехватывать и отправлять СМС, получить доступ к пользовательским файлам, истории звонков, контактам и т.д., а также банковским приложениям и мессенджерам", - пояснили киберполицейские.
В ведомстве рекомендуют отключить автозагрузку файлов в Telegram в целях безопасности, а также проверять формат документов.
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TelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ТехнологииОбщество
 
 
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