https://ria.ru/20250801/mvd-2032872794.html

МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram

МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram - РИА Новости, 01.08.2025

МВД предупредило о новых способах мошенничества в Telegram

Мошенники продолжают использовать троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО, которые публикуют в группах в Telegram, предупреждает... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:35:00+03:00

2025-08-01T16:35:00+03:00

2025-08-01T16:35:00+03:00

telegram

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мошенники продолжают использовать троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне СВО, которые публикуют в группах в Telegram, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Уважаемые пользователи мессенджера Telegram, будьте бдительны! Мошенники продолжают использовать троян Mamont, который замаскирован под списки пропавших в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Аферисты создают каналы, визуально похожие на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих, в которых регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с персональными данными. В тех же сообществах позднее начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты приложения), которые содержат банковский троян Mamont для операционной системы Android. "С помощью данного вредоноса злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы, смогут собирать информацию о нем, перехватывать и отправлять СМС, получить доступ к пользовательским файлам, истории звонков, контактам и т.д., а также банковским приложениям и мессенджерам", - пояснили киберполицейские. В ведомстве рекомендуют отключить автозагрузку файлов в Telegram в целях безопасности, а также проверять формат документов.

https://ria.ru/20250630/moshennik-2026319972.html

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telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, общество