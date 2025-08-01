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В ДНР трое мигрантов получили рекордный запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 01.08.2025
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15:56 01.08.2025 (обновлено: 17:35 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/mvd-2032861833.html
В ДНР трое мигрантов получили рекордный запрет на въезд в Россию
В ДНР трое мигрантов получили рекордный запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 01.08.2025
В ДНР трое мигрантов получили рекордный запрет на въезд в Россию
Министр внутренних дел по ДНР запретил трем гражданам из стран Средней Азии, нарушившим миграционные правила, въезд в Россию на 50 лет, это рекордный подобный... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:56:00+03:00
2025-08-01T17:35:00+03:00
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел по ДНР запретил трем гражданам из стран Средней Азии, нарушившим миграционные правила, въезд в Россию на 50 лет, это рекордный подобный срок для новых регионов, сообщило ведомство.Как отмечается в Telegram-канале МВД по ДНР, в Донецке полицейские "выявили трех граждан из стран Средней Азии, нарушающих миграционные правила". В их мобильных телефонах были обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие элементы порнографии, а также контент, свидетельствующий об интересе к радикальной идеологии. "На основании полученных сведений министром внутренних дел по Донецкой Народной Республике принято решение о запрете въезда указанным гражданам в Российскую Федерацию сроком на 50 лет. Стоит отметить, что на новых территориях России подобные жесткие меры в миграционной политике в виде запрета на въезд в Российскую Федерацию на столь длительный срок применены впервые", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Россия
В ДНР трое мигрантов получили рекордный запрет на въезд в Россию

МВД по ДНР запретило трем гражданам Средней Азии въезд в Россию на 50 лет

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел по ДНР запретил трем гражданам из стран Средней Азии, нарушившим миграционные правила, въезд в Россию на 50 лет, это рекордный подобный срок для новых регионов, сообщило ведомство.
Как отмечается в Telegram-канале МВД по ДНР, в Донецке полицейские "выявили трех граждан из стран Средней Азии, нарушающих миграционные правила". В их мобильных телефонах были обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие элементы порнографии, а также контент, свидетельствующий об интересе к радикальной идеологии.
"На основании полученных сведений министром внутренних дел по Донецкой Народной Республике принято решение о запрете въезда указанным гражданам в Российскую Федерацию сроком на 50 лет. Стоит отметить, что на новых территориях России подобные жесткие меры в миграционной политике в виде запрета на въезд в Российскую Федерацию на столь длительный срок применены впервые", - говорится в сообщении.
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