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МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка - РИА Новости, 01.08.2025
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09:21 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/mvd-2032767652.html
МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка
МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка - РИА Новости, 01.08.2025
МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка
В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:21:00+03:00
2025-08-01T09:21:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В последнее время в популярных мессенджерах участились предложения "легкого заработка" – например, работа на дому. На самом деле это завуалированное вовлечение в производство и распространение наркотических средств", - написала она в Telegram-канале. Волк привела в качестве примера случай с жителем подмосковного Ступино, который, получив в мессенджере предложение о подработке по изготовлению наркотиков, организовал лабораторию в доме матери, вместе с сообщником продал за месяц через тайники-закладки 13 кг мефедрона на сумму свыше миллиона рублей, после чего был задержан полицией. Теперь ему грозит длительный срок.
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общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка

МВД: предложения о легком заработке могут обернуться сроком за наркотики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В последнее время в популярных мессенджерах участились предложения "легкого заработка" – например, работа на дому. На самом деле это завуалированное вовлечение в производство и распространение наркотических средств", - написала она в Telegram-канале.
Волк привела в качестве примера случай с жителем подмосковного Ступино, который, получив в мессенджере предложение о подработке по изготовлению наркотиков, организовал лабораторию в доме матери, вместе с сообщником продал за месяц через тайники-закладки 13 кг мефедрона на сумму свыше миллиона рублей, после чего был задержан полицией. Теперь ему грозит длительный срок.
Отправка СМС - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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