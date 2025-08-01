https://ria.ru/20250801/mvd-2032767652.html
МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка
МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка - РИА Новости, 01.08.2025
МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка
В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:21:00+03:00
2025-08-01T09:21:00+03:00
2025-08-01T09:21:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В последнее время в популярных мессенджерах участились предложения "легкого заработка" – например, работа на дому. На самом деле это завуалированное вовлечение в производство и распространение наркотических средств", - написала она в Telegram-канале. Волк привела в качестве примера случай с жителем подмосковного Ступино, который, получив в мессенджере предложение о подработке по изготовлению наркотиков, организовал лабораторию в доме матери, вместе с сообщником продал за месяц через тайники-закладки 13 кг мефедрона на сумму свыше миллиона рублей, после чего был задержан полицией. Теперь ему грозит длительный срок.
https://ria.ru/20250730/moshennichestvo-2032254326.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка
МВД: предложения о легком заработке могут обернуться сроком за наркотики