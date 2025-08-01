https://ria.ru/20250801/mvd-2032767652.html

МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка

МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка - РИА Новости, 01.08.2025

МВД предупредило об участившихся предложениях легкого заработка

В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:21:00+03:00

2025-08-01T09:21:00+03:00

2025-08-01T09:21:00+03:00

общество

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В мессенджерах участились предложения легком заработке, на деле предполагающие вовлечение в производство и распространение наркотических средств, предупреждает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В последнее время в популярных мессенджерах участились предложения "легкого заработка" – например, работа на дому. На самом деле это завуалированное вовлечение в производство и распространение наркотических средств", - написала она в Telegram-канале. Волк привела в качестве примера случай с жителем подмосковного Ступино, который, получив в мессенджере предложение о подработке по изготовлению наркотиков, организовал лабораторию в доме матери, вместе с сообщником продал за месяц через тайники-закладки 13 кг мефедрона на сумму свыше миллиона рублей, после чего был задержан полицией. Теперь ему грозит длительный срок.

https://ria.ru/20250730/moshennichestvo-2032254326.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)