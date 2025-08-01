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На Украине сотрудники военкомата избили 65-летнего мужчину - РИА Новости, 01.08.2025
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09:45 01.08.2025 (обновлено: 09:47 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/muzhchina-2032772816.html
На Украине сотрудники военкомата избили 65-летнего мужчину
На Украине сотрудники военкомата избили 65-летнего мужчину - РИА Новости, 01.08.2025
На Украине сотрудники военкомата избили 65-летнего мужчину
Две группы сотрудников военкомата в Черкасской области в центре Украины насильно мобилизовали и избили 65-летнего мужчину, сообщает украинская... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:45:00+03:00
2025-08-01T09:47:00+03:00
украина
черкасская область
канев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Две группы сотрудников военкомата в Черкасской области в центре Украины насильно мобилизовали и избили 65-летнего мужчину, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета". "Вечером 20 марта 2025 года 65-летний житель города Канев Михаил возвращался домой. Вдруг возле него остановился автомобиль, из которого вышли неизвестные ему лица, которые представились сотрудниками ТЦК (военкомата – ред.) и попросили предъявить военно-учетные документы и документы для установления личности. Однако при себе Михаил соответствующих документов не имел, поэтому попросил вызвать полицию для проверки его личности. Вместо полицейских на место происшествия прибыла еще одна группа сотрудников ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, сотрудники военкомата начали избивать мужчину, силой затащили в автомобиль и привезли в военкомат до момента выяснения его личности и реального возраста. На следующий день после возвращения домой мужчине стало плохо, он обратился в местную больницу. Ему был поставлен диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, травма шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали до 27 марта. После того, как он выписался, обратился с заявлением в полицию, однако его там проигнорировали, а уголовное дело не было заведено. Мужчина, как сообщается, обратился в прокуратуру, потом в суд, но ему отказали в рассмотрении жалобы, потому что он якобы "нарушил десятидневный срок, установленный уголовным процессуальным кодексом для подачи жалоб на действия или бездействие следователя и прокурора". Он пытался обжаловать заявление, однако ему было отказано. "Черкасский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Михаила без удовлетворения, а определение следственного судьи суда первой инстанции без изменений", - подчеркнули в издании. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250730/okhota-2032308294.html
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украина, черкасская область, канев, вооруженные силы украины
Украина, Черкасская область, Канев, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники военкомата избили 65-летнего мужчину

На Украине сотрудники ТЦК избили 65-летнего мужчину и насильно мобилизовали

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Две группы сотрудников военкомата в Черкасской области в центре Украины насильно мобилизовали и избили 65-летнего мужчину, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета".
"Вечером 20 марта 2025 года 65-летний житель города Канев Михаил возвращался домой. Вдруг возле него остановился автомобиль, из которого вышли неизвестные ему лица, которые представились сотрудниками ТЦК (военкомата – ред.) и попросили предъявить военно-учетные документы и документы для установления личности. Однако при себе Михаил соответствующих документов не имел, поэтому попросил вызвать полицию для проверки его личности. Вместо полицейских на место происшествия прибыла еще одна группа сотрудников ТЦК", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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По данным издания, сотрудники военкомата начали избивать мужчину, силой затащили в автомобиль и привезли в военкомат до момента выяснения его личности и реального возраста. На следующий день после возвращения домой мужчине стало плохо, он обратился в местную больницу. Ему был поставлен диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, травма шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали до 27 марта. После того, как он выписался, обратился с заявлением в полицию, однако его там проигнорировали, а уголовное дело не было заведено.
Мужчина, как сообщается, обратился в прокуратуру, потом в суд, но ему отказали в рассмотрении жалобы, потому что он якобы "нарушил десятидневный срок, установленный уголовным процессуальным кодексом для подачи жалоб на действия или бездействие следователя и прокурора". Он пытался обжаловать заявление, однако ему было отказано.
"Черкасский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Михаила без удовлетворения, а определение следственного судьи суда первой инстанции без изменений", - подчеркнули в издании.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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