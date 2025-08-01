https://ria.ru/20250801/most-2032757173.html

У Крымского моста образовалась пробка

У Крымского моста образовалась пробка - РИА Новости, 01.08.2025

У Крымского моста образовалась пробка

Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:47:00+03:00

2025-08-01T06:47:00+03:00

2025-08-01T06:47:00+03:00

тамань (станица)

керчь

республика крым

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 618 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 160 транспортных средств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250707/most-2027668575.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамань (станица), керчь, республика крым, общество