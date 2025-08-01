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У Крымского моста образовалась пробка - РИА Новости, 01.08.2025
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06:47 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/most-2032757173.html
У Крымского моста образовалась пробка
У Крымского моста образовалась пробка - РИА Новости, 01.08.2025
У Крымского моста образовалась пробка
Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:47:00+03:00
2025-08-01T06:47:00+03:00
тамань (станица)
керчь
республика крым
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 618 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 160 транспортных средств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250707/most-2027668575.html
тамань (станица)
керчь
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тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
У Крымского моста образовалась пробка

На Крымском мосту у Крымского моста скопилось более 700 транспортных средств

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 700 транспортных средств скопилось в пробке с обеих сторон у Крымского моста в пятницу утром, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 618 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 160 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
У Крымского моста скопилось около 1,5 тысячи машин
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Тамань (станица)КерчьРеспублика КрымОбщество
 
 
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