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На "фиолетовой" ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов

На "фиолетовой" ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.08.2025

На "фиолетовой" ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:36:00+03:00

2025-08-01T23:36:00+03:00

2025-08-01T23:36:00+03:00

происшествия

москва

метро

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта. "На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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происшествия, москва, метро