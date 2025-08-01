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На "фиолетовой" ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.08.2025
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23:36 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/moskva-2032926054.html
На "фиолетовой" ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
На "фиолетовой" ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.08.2025
На "фиолетовой" ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:36:00+03:00
2025-08-01T23:36:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта. "На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, метро
Происшествия, Москва, Метро
На "фиолетовой" ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов

В Москве на "фиолетовой" ветке метро увеличены интервалы движения поездов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМетро
Метро - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта.
"На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
 
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