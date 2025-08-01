В Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения"
На Манежной площади стартовала продажа билетов на финал "Интервидения"
"Интервидение-2025". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На Манежной площади в Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения", сообщили РИА Новости в пресс-службе международного музыкального конкурса.
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"Первого августа в выездной студии RT на Манежной площади был дан старт продаже билетов на финал международного музыкального конкурса "Интервидение", который состоится 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. Мероприятие было приурочено к 50 дням до финала "Интервидения", — отметили там.
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Символический старт дал заслуженный мастер спорта России, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу и событийных мероприятий Илья Авербух.
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"Интервидение" — это очень своевременный проект, где множество талантливых патриотичных артистов готовы раскрыть себя. Думаю, это будет шоу, которое посмотрит весь мир, так или иначе. Конечно, я желаю всем участникам "Интервидения" энергии, почувствовать то счастье, которое может испытать артист, выходя на сцену перед любимыми зрителями, и конечно, проявить самих себя. Это ваш шанс, который может перевернуть всю вашу жизнь. Не упустите его", — приводятся в сообщении его слова.
Еще одним символическим событием 50 дней до финала "Интервидения" стала инсталляция земного шара со странами — участницами конкурса, которая символизирует мировой праздник музыки, отметили в пресс-службе.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Страну представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри.
Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир — от Катара, певец Дык Фук — от Вьетнама, Шохрух Ганиев — от Узбекистана. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".