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В Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения" - РИА Новости, 01.08.2025
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21:57 01.08.2025 (обновлено: 22:30 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/moskva-2032920244.html
В Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения"
В Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения" - РИА Новости, 01.08.2025
В Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения"
На Манежной площади в Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения", сообщили РИА Новости в пресс-службе международного музыкального конкурса. РИА Новости, 01.08.2025
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россия
москва
shaman (ярослав дронов)
интервидение – 2025
культура
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На Манежной площади в Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения", сообщили РИА Новости в пресс-службе международного музыкального конкурса. "Первого августа в выездной студии RT на Манежной площади был дан старт продаже билетов на финал международного музыкального конкурса "Интервидение", который состоится 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. Мероприятие было приурочено к 50 дням до финала "Интервидения", — отметили там. Символический старт дал заслуженный мастер спорта России, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу и событийных мероприятий Илья Авербух. &quot;Интервидение&quot; — это очень своевременный проект, где множество талантливых патриотичных артистов готовы раскрыть себя. Думаю, это будет шоу, которое посмотрит весь мир, так или иначе. Конечно, я желаю всем участникам &quot;Интервидения&quot; энергии, почувствовать то счастье, которое может испытать артист, выходя на сцену перед любимыми зрителями, и конечно, проявить самих себя. Это ваш шанс, который может перевернуть всю вашу жизнь. Не упустите его&quot;, — приводятся в сообщении его слова.Еще одним символическим событием 50 дней до финала "Интервидения" стала инсталляция земного шара со странами — участницами конкурса, которая символизирует мировой праздник музыки, отметили в пресс-службе. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Страну представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир — от Катара, певец Дык Фук — от Вьетнама, Шохрух Ганиев — от Узбекистана. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250725/intervidenie-2031173603.html
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россия, москва, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025, культура
Россия, Москва, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025, Культура
В Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения"

На Манежной площади стартовала продажа билетов на финал "Интервидения"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк"Интервидение-2025"
Интервидение-2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На Манежной площади в Москве стартовала продажа билетов на финал "Интервидения", сообщили РИА Новости в пресс-службе международного музыкального конкурса.
«
"Первого августа в выездной студии RT на Манежной площади был дан старт продаже билетов на финал международного музыкального конкурса "Интервидение", который состоится 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. Мероприятие было приурочено к 50 дням до финала "Интервидения", — отметили там.
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Символический старт дал заслуженный мастер спорта России, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу и событийных мероприятий Илья Авербух.
«

"Интервидение" — это очень своевременный проект, где множество талантливых патриотичных артистов готовы раскрыть себя. Думаю, это будет шоу, которое посмотрит весь мир, так или иначе. Конечно, я желаю всем участникам "Интервидения" энергии, почувствовать то счастье, которое может испытать артист, выходя на сцену перед любимыми зрителями, и конечно, проявить самих себя. Это ваш шанс, который может перевернуть всю вашу жизнь. Не упустите его", — приводятся в сообщении его слова.

Еще одним символическим событием 50 дней до финала "Интервидения" стала инсталляция земного шара со странами — участницами конкурса, которая символизирует мировой праздник музыки, отметили в пресс-службе.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Страну представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет в состав жюри.
Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир — от Катара, певец Дык Фук — от Вьетнама, Шохрух Ганиев — от Узбекистана. Певица и автор песен Зейна Имад представит Саудовскую Аравию.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
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