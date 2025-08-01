https://ria.ru/20250801/moskva-2032873457.html

В Москве хотят отправить на лечение мужчину, выбросившего семью из окна

В Москве хотят отправить на лечение мужчину, выбросившего семью из окна - РИА Новости, 01.08.2025

В Москве хотят отправить на лечение мужчину, выбросившего семью из окна

Прокуратура просит отправить на принудительное лечение мужчину, в августе 2024 года на юго-востоке Москвы выбросившего с 16-го этажа сына и супругу, сообщается... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:36:00+03:00

2025-08-01T16:36:00+03:00

2025-08-01T16:36:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Прокуратура просит отправить на принудительное лечение мужчину, в августе 2024 года на юго-востоке Москвы выбросившего с 16-го этажа сына и супругу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В прошлом августе в пресс-службах столичного главка СК РФ и московской прокуратуры заявляли, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома на юго-востоке Москвы, около которого нашли тела женщины и ребенка. В правоохранительных органах затем сообщили РИА Новости о его задержании – по предварительной версии, подозреваемый выбросил их из окна. "Прокуратура Москвы утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 39-летнего жителя столицы. Ему предъявлено обвинение в совершении запрещенного уголовным законом деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного пункты "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)... Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, утром 25 августа 2024 года мужчина, находясь в квартире дома на улице Красноказарменная, выбросил из окна с высоты 16-го этажа сына и супругу, женщина 1988 года рождения и ребенок 2023 года рождения скончались на месте. Согласно заключению экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать характер и опасность своих действий. "Мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - подчеркнули в прокуратуре. В настоящее время обвиняемый арестован.

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