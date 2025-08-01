https://ria.ru/20250801/moldaviya-2032886550.html

Регулятор энергорынка лишил "Молдовагаз" лицензии

Регулятор энергорынка лишил "Молдовагаз" лицензии - РИА Новости, 01.08.2025

Регулятор энергорынка лишил "Молдовагаз" лицензии

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии отзывает у компании "Молдовагаз" лицензию на поставку природного газа, заседание по этому... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:27:00+03:00

2025-08-01T17:27:00+03:00

2025-08-01T17:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии отзывает у компании "Молдовагаз" лицензию на поставку природного газа, заседание по этому вопросу пройдет 4 августа, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. НАРЭ в мае назначило местную компанию "Энергоком" поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. "Молдовагаз" не уведомила агентство о выполнении условий по функциональному, управленческому и юридическому разделению от других видов деятельности в газовом секторе до истечения срока 31 июля 2025 года. Начиная с 01.08.2025, НАРЭ имеет право отозвать лицензию серии АС № 001402 от 06.11.2018, выданную АО "Молдовагаз" для деятельности по поставке природного газа", - говорится в заявлении ведомства. "Вместо "Молдовагаз" функции поставщика с обязательствами по оказанию публичных услуг для определенных категорий потребителей будет выполнять АО "Энергоком". Совет по администрированию НАРЭ рассмотрит 4 августа окончательное решение об отзыве лицензии у "Молдовагаз" и передаче полномочий "Энергокому", - добавляется там. Передача функций от "Молдовагаз" к "Энергокому" должна завершиться до 1 сентября без ущерба для потребителей. Регулятор энергорынка заверил, что смена поставщика не повлияет на газоснабжение республики. "Газпром" владеет 50% акций "Молдовагаз", правительство Молдавии контролирует 35,33% компании. Требования о разделении газовой деятельности введены в рамках либерализации энергорынка по европейским стандартам. В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. В июле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom. Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.

https://ria.ru/20250801/stoyanoglo-2032804217.html

https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030275240.html

https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html

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экономика, молдавия, молдовагаз, в мире, энергетика, природный газ, топливо