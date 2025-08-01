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Шор обвинил власти Молдавии в передаче энергосектора под контроль Запада - РИА Новости, 01.08.2025
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14:18 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/moldaviya-2032829055.html
Шор обвинил власти Молдавии в передаче энергосектора под контроль Запада
Шор обвинил власти Молдавии в передаче энергосектора под контроль Запада - РИА Новости, 01.08.2025
Шор обвинил власти Молдавии в передаче энергосектора под контроль Запада
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обвинил правительство Молдавии в передаче энергетической инфраструктуры страны под контроль западных и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:18:00+03:00
2025-08-01T14:18:00+03:00
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молдавия
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илан шор
майя санду
европейский банк реконструкции и развития
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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обвинил правительство Молдавии в передаче энергетической инфраструктуры страны под контроль западных и румынских компаний вместо обещанной энергетической независимости. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае назначило местную компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. Во вторник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom. "Если "Молдовагаз" еще управляется Молдовой, то компанией Energocom руководят западные хозяева, у которых и закупается весь газ и электричество…Нет никакой независимости у страны, стратегической инфраструктурой которой управляли бы иностранцы. Это не независимость, а рабство", - заявил Шор РИА Новости. По словам политика, финансирование энергетических проектов осуществляется из госбюджета за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития. Шор отметил, что газопровод Унгены-Кишинев также строился на средства этого банка. "Управлять и влиять на газовый рынок страны тоже стали румыны через компанию Operatorul Pieței de Energie M (OPEM) — единственную биржевую площадку для закупки газа Молдовой", - подчеркнул лидер блока "Победа". Критическую инфраструктуру, включая газопровод, передали румынской компании Vestmoldtransgaz, отметил Шор. По его мнению, аналогичные процессы происходят с заводами, речным портом в Джурджулештах и сельскохозяйственными землями. Шор назвал происходящее "обычной тактикой" президента Майи Санду и ее партии, добавив, что подобный "алгоритм подчинения" Запад применял и в других странах. По мнению оппозиционера, остановить процесс могут только граждане Молдавии, где 28 сентября пройдут парламентские выборы. Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.-0-
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в мире, молдавия, украина, европа, илан шор, майя санду, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Молдавия, Украина, Европа, Илан Шор, Майя Санду, Европейский банк реконструкции и развития
Шор обвинил власти Молдавии в передаче энергосектора под контроль Запада

Шор обвинил Кишинев в передаче энергетической инфраструктуры под контроль Запада

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обвинил правительство Молдавии в передаче энергетической инфраструктуры страны под контроль западных и румынских компаний вместо обещанной энергетической независимости.
Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае назначило местную компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. Во вторник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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"Если "Молдовагаз" еще управляется Молдовой, то компанией Energocom руководят западные хозяева, у которых и закупается весь газ и электричество…Нет никакой независимости у страны, стратегической инфраструктурой которой управляли бы иностранцы. Это не независимость, а рабство", - заявил Шор РИА Новости.
По словам политика, финансирование энергетических проектов осуществляется из госбюджета за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития. Шор отметил, что газопровод Унгены-Кишинев также строился на средства этого банка.
"Управлять и влиять на газовый рынок страны тоже стали румыны через компанию Operatorul Pieței de Energie M (OPEM) — единственную биржевую площадку для закупки газа Молдовой", - подчеркнул лидер блока "Победа".
Критическую инфраструктуру, включая газопровод, передали румынской компании Vestmoldtransgaz, отметил Шор. По его мнению, аналогичные процессы происходят с заводами, речным портом в Джурджулештах и сельскохозяйственными землями.
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Шор назвал происходящее "обычной тактикой" президента Майи Санду и ее партии, добавив, что подобный "алгоритм подчинения" Запад применял и в других странах. По мнению оппозиционера, остановить процесс могут только граждане Молдавии, где 28 сентября пройдут парламентские выборы.
Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.-0-
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