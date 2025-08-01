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В Молдавии запустело единственное кладбище героев Первой мировой войны - РИА Новости, 01.08.2025
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22:46 01.08.2025 (обновлено: 22:47 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/moldavija-2032923360.html
В Молдавии запустело единственное кладбище героев Первой мировой войны
В Молдавии запустело единственное кладбище героев Первой мировой войны - РИА Новости, 01.08.2025
В Молдавии запустело единственное кладбище героев Первой мировой войны
Единственное в Молдавии кладбище героев Первой мировой войны стремительно приходит в запустение, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:46:00+03:00
2025-08-01T22:47:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 авг — РИА Новости. Единственное в Молдавии кладбище героев Первой мировой войны стремительно приходит в запустение, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. "К сожалению, единственное кладбище героев Первой мировой войны в нашей стране сегодня стремительно приходит в запустение. Разрушаются надгробия и скульптуры, обелиски на могилах солдат и офицеров изобилуют ошибками и неточностями. Городским властям следует обратить внимание на этот важный военно-исторический объект, чтобы сохранить его для последующих поколений", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Ранее посольство РФ в Кишинёве сообщило, что сотрудники диппредставительства почтили память российских воинов Первой мировой войны, приняв участие в поминальной службе на Армянском кладбище и возложив цветы к могилам погибших. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду
В Молдавии запустело единственное кладбище героев Первой мировой войны

Петрович: кладбище героев Первой мировой войны приходит в запустение

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 1 авг — РИА Новости. Единственное в Молдавии кладбище героев Первой мировой войны стремительно приходит в запустение, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
"К сожалению, единственное кладбище героев Первой мировой войны в нашей стране сегодня стремительно приходит в запустение. Разрушаются надгробия и скульптуры, обелиски на могилах солдат и офицеров изобилуют ошибками и неточностями. Городским властям следует обратить внимание на этот важный военно-исторический объект, чтобы сохранить его для последующих поколений", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Ранее посольство РФ в Кишинёве сообщило, что сотрудники диппредставительства почтили память российских воинов Первой мировой войны, приняв участие в поминальной службе на Армянском кладбище и возложив цветы к могилам погибших.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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