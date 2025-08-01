https://ria.ru/20250801/mintrud-2032869398.html

Минтруд предложил не нанимать мигрантов в сферу услуг без знания языка

Минтруд предложил не нанимать мигрантов в сферу услуг без знания языка - РИА Новости, 01.08.2025

Минтруд предложил не нанимать мигрантов в сферу услуг без знания языка

Минтруд предложил не трудоустраивать по квотам иностранцев из визовых стран водителями, продавцами и медицинскими работниками, если они не знают русский язык,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:19:00+03:00

2025-08-01T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минтруд предложил не трудоустраивать по квотам иностранцев из визовых стран водителями, продавцами и медицинскими работниками, если они не знают русский язык, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами Российской Федерации. <…> Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как "водитель автомобиля", "продавец продовольственных товаров", "продавец непродовольственных товаров", и медицинских работников", — указано в документе.В конце июля Госдума приняла законопроект, предлагающий освободить от подтверждения владения русским языком трудовых мигрантов, работающих по правительственной квоте. Размещенный Минтрудом документ подготовлен в связке с ним, чтобы исключить из списка специалистов, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка. Правительство утвердило квоту на привлечение работников из-за рубежа на 2025 год в 234,9 тысячи разрешений. В министерстве уточнили, что квотированию подлежит привлечение иностранных работников только из визовых стран, таких как Китай, Индия, Турция и другие.

https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html

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общество, россия, китай, индия, госдума рф