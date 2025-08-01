https://ria.ru/20250801/mikroplastik-2032750627.html

Исследование показало, сколько микропластика вдыхает человек

Исследование показало, сколько микропластика вдыхает человек - РИА Новости, 01.08.2025

Исследование показало, сколько микропластика вдыхает человек

Каждый день человек вдыхает порядка 68 тысяч частиц микропластика, это значение в 100 раз больше, чем ранее известные оценки, указывается в исследовании... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:51:00+03:00

2025-08-01T04:51:00+03:00

2025-08-01T04:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Каждый день человек вдыхает порядка 68 тысяч частиц микропластика, это значение в 100 раз больше, чем ранее известные оценки, указывается в исследовании "Воздействие на человека частиц микропластика диаметром до 10 микрометров в воздухе внутри помещения", с которым ознакомилось РИА Новости. Научная статья была подготовлена группой исследователей из Университета Тулузы и опубликована в журнале PLOS One. Авторы подчеркнули, что повсеместное присутствие микропластика в воздухе вызывает серьезные опасения по поводу его потенциального влияния на здоровье человека. "Расчетное количество вдыхаемых в помещении взвешенных частиц микропластика размером от одного до 10 микрометров составляет 47 тысяч плюс-минус 28 тысяч и 68 тысяч плюс-минус 40 тысяч частиц в день для детей и взрослых соответственно", - говорится в тексте исследования. Отмечается, что такие оценки в 100 раз превышают уже известные, что позволяет предположить более существенное воздействие микропластика на здоровье человека, чем считалось ранее. "Вдыхаемые человеком частицы микропластика размером от одного до 10 микрометров могут преодолевать клеточные барьеры, попадая в кровоток и потенциально оказывая системное действие, включая окислительный стресс, иммунные реакции и даже, со временем, повреждение жизненно важных органов", - заключили ученые. В исследовании также говорится, что частицы микропластика могут быть токсичны и включать тяжелые металлы или органические загрязнители.

https://ria.ru/20250706/krov-2027250399.html

https://ria.ru/20250204/mozg-1997368902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

plos one, здоровье - общество, общество, наука