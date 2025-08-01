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Медведчук: власть Зеленского держится на волоске после скандала с НАБУ - РИА Новости, 01.08.2025
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09:59 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/medvedchuk-2032774386.html
Медведчук: власть Зеленского держится на волоске после скандала с НАБУ
Медведчук: власть Зеленского держится на волоске после скандала с НАБУ - РИА Новости, 01.08.2025
Медведчук: власть Зеленского держится на волоске после скандала с НАБУ
Любая поддержка Владимира Зеленского со стороны партнеров не имеет смысла, ведь он не просто нелегитимен, его власть держится на волоске в результате скандала с РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:59:00+03:00
2025-08-01T09:59:00+03:00
украина
киев
москва
владимир зеленский
виктор медведчук
спиридон килинкаров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Любая поддержка Владимира Зеленского со стороны партнеров не имеет смысла, ведь он не просто нелегитимен, его власть держится на волоске в результате скандала с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сегодня любая, даже косвенная поддержка Зеленского не имеет смысла, ведь он не просто нелегитимен, его власть держится на волоске в результате коррупционного скандала с НАБУ и САП. Политический клоун умудрился потерять доверие не только у Кремля, но и на коллективном Западе", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам политика, сейчас Зеленский визжит о мире только потому, что ВСУ не в состоянии удержать фронт и повсеместно отступают. В Кремле же на его визги не обращают никакого внимания, справедливо считая его недоговороспособным. "Наркофюрер добровольный отвод войск от Киева Москвой ради мирных соглашений выдал за военную победу своей армии, мирные соглашения назвал ультиматумом и отказался их выполнять", - добавил Медведчук. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписал и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
https://ria.ru/20250731/saldo-2032658515.html
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украина, киев, москва, владимир зеленский, виктор медведчук, спиридон килинкаров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины, в мире
Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Спиридон Килинкаров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Верховная Рада Украины, В мире
Медведчук: власть Зеленского держится на волоске после скандала с НАБУ

Медведчук: власть Зеленского после скандала с НАБУ и САП держится на волоске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Любая поддержка Владимира Зеленского со стороны партнеров не имеет смысла, ведь он не просто нелегитимен, его власть держится на волоске в результате скандала с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сегодня любая, даже косвенная поддержка Зеленского не имеет смысла, ведь он не просто нелегитимен, его власть держится на волоске в результате коррупционного скандала с НАБУ и САП. Политический клоун умудрился потерять доверие не только у Кремля, но и на коллективном Западе", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Сальдо оценил решение Киева вернуть независимость НАБУ и САП
31 июля, 16:48
По словам политика, сейчас Зеленский визжит о мире только потому, что ВСУ не в состоянии удержать фронт и повсеместно отступают. В Кремле же на его визги не обращают никакого внимания, справедливо считая его недоговороспособным. "Наркофюрер добровольный отвод войск от Киева Москвой ради мирных соглашений выдал за военную победу своей армии, мирные соглашения назвал ультиматумом и отказался их выполнять", - добавил Медведчук.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписал и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Эксперт рассказал, кто принимает решения в борьбе вокруг НАБУ и САП
29 июля, 16:12
 
УкраинаКиевМоскваВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукСпиридон КилинкаровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Верховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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