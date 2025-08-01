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Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок

Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок - РИА Новости, 01.08.2025

Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок

Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T22:42:00+03:00

2025-08-01T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе. "Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (Евросоюз. — Прим. ред.) разрушает демократию в Европе", — написал Маск в соцсети X, комментируя решение Европейского суда. Ранее газета Irish Times сообщила, что Европейский суд в пятницу постановил, что правительство Ирландии не может использовать нехватку жилья в стране как причину отказа в размещении просителей убежища.

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