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Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок - РИА Новости, 01.08.2025
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22:42 01.08.2025 (обновлено: 23:06 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/mask-2032923173.html
Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок
Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок - РИА Новости, 01.08.2025
Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок
Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T22:42:00+03:00
2025-08-01T23:06:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе. "Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (Евросоюз. — Прим. ред.) разрушает демократию в Европе", — написал Маск в соцсети X, комментируя решение Европейского суда. Ранее газета Irish Times сообщила, что Европейский суд в пятницу постановил, что правительство Ирландии не может использовать нехватку жилья в стране как причину отказа в размещении просителей убежища.
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в мире, европа, ирландия, илон маск, евросоюз, европейский суд
В мире, Европа, Ирландия, Илон Маск, Евросоюз, Европейский суд
Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок

Маск призвал страны ЕС покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе

© Getty Images / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Getty Images / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот, по его мнению, разрушает демократию в Европе.
"Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (Евросоюз. — Прим. ред.) разрушает демократию в Европе", — написал Маск в соцсети X, комментируя решение Европейского суда.
Ранее газета Irish Times сообщила, что Европейский суд в пятницу постановил, что правительство Ирландии не может использовать нехватку жилья в стране как причину отказа в размещении просителей убежища.
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В миреЕвропаИрландияИлон МаскЕвросоюзЕвропейский суд
 
 
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