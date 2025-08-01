https://ria.ru/20250801/mamy-2032822406.html

Ракова назвала самых активных участниц проекта "Стану мамой"

Ракова назвала самых активных участниц проекта "Стану мамой" - РИА Новости, 01.08.2025

Ракова назвала самых активных участниц проекта "Стану мамой"

Почти каждая третья участница программы "Стану мамой" до 24 лет сдала кровь на уровень антимюллерова гормона (АМГ), москвички от 18 до 24 лет стали самыми... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:54:00+03:00

2025-08-01T13:54:00+03:00

2025-08-01T13:54:00+03:00

москва

центр (франция)

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Почти каждая третья участница программы "Стану мамой" до 24 лет сдала кровь на уровень антимюллерова гормона (АМГ), москвички от 18 до 24 лет стали самыми активными участницами проекта, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Планирование и ведение беременности, наблюдение в послеродовом периоде у выбранного врача - все это доступно в одном месте, в Центрах женского здоровья. Здесь специалисты помогают подготовиться к материнству качественно - с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки. Для того, чтобы женщины могли заранее узнать о них, мы разработали и внедрили уникальную программу поддержки репродуктивного здоровья "Стану мамой". Так, в рамках проекта москвички могут бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон, чтобы оценить свою способность к зачатию. Мы рады видеть, что программа оказалась по-настоящему популярной среди молодых девушек в возрасте от 18 до 24 лет, получивших направление на АМГ. Это самые активные участницы проекта: каждая третья уже сдала анализ на уровень антимюллерова гормона", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что программа "Стану мамой" позволяет женщинам подойти к планированию беременности максимально осознанно, дает возможность узнать объективную информацию о своем репродуктивном здоровье и вовремя сделать ответственный выбор. "В рамках неё женщины в возрасте от 18-39 лет могут сдать анализ на определение уровня антимюллерова гормона в крови. Всего за время реализации проекта, который запустили в сентябре 2024 года, тестирование на АМГ прошли уже более 220 тысяч женщин, из них на учет по беременности встали почти 6 тысяч - многих из них именно участие в проекте вдохновило на решение стать мамой", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20250716/mama-2029398574.html

https://ria.ru/20250723/podmoskove-2030844191.html

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москва, центр (франция), анастасия ракова , общество