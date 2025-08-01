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Фестиваль современной культуры пройдет в подмосковном парке Малевича - РИА Новости, 01.08.2025
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Новости Подмосковья
 
16:01 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/malevich-2032858366.html
Фестиваль современной культуры пройдет в подмосковном парке Малевича
Фестиваль современной культуры пройдет в подмосковном парке Малевича - РИА Новости, 01.08.2025
Фестиваль современной культуры пройдет в подмосковном парке Малевича
Арт-фестиваль "Малевич. Фестиваль современной культуры" впервые состоится в парке Малевича Одинцовского городского округа Подмосковья 30 и 31 августа, сообщает... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:01:00+03:00
2025-08-01T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Арт-фестиваль "Малевич. Фестиваль современной культуры" впервые состоится в парке Малевича Одинцовского городского округа Подмосковья 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На мероприятии будут представлены несколько тематических зон. Точкой притяжения фестиваля станут парковые арт-объекты экспозиции "При чем тут Малевич?", которые превратятся в интерактивные локации в программе фестиваля "Ноль форм, ноль чувств". Инсталляция "Человек бегущий" послужит местом поэтических чтений и двигательных практик. Объект "Частное солнце" станет сценой для спектакля в жанре "театр-форум" и театрализованной читки пьес, а "Человек сидящий" будет функционировать как мультимедийная зона. Также все желающие смогут посетить арт-маркет и выставку "Символы Подмосковья". Кроме того, со 2 по 23 августа в парке Малевича состоится образовательная программа "При чем тут Малевич?". Серия открытых лекций познакомит посетителей с миром авангарда и его влиянием на современную культуру. Первое мероприятие, лекция на тему "Мутанты смысла: флюидность, форма и кризис репрезентации", пройдет 2 августа. Участие в программе бесплатное, однако для посещения требуется предварительная регистрация.
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московская область (подмосковье), культура, искусство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Культура, Искусство
Фестиваль современной культуры пройдет в подмосковном парке Малевича

"Малевич. Фестиваль современной культуры" пройдет в Подмосковье 30 и 31 августа

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевПарк Малевича
Парк Малевича - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Парк Малевича. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Арт-фестиваль "Малевич. Фестиваль современной культуры" впервые состоится в парке Малевича Одинцовского городского округа Подмосковья 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На мероприятии будут представлены несколько тематических зон. Точкой притяжения фестиваля станут парковые арт-объекты экспозиции "При чем тут Малевич?", которые превратятся в интерактивные локации в программе фестиваля "Ноль форм, ноль чувств". Инсталляция "Человек бегущий" послужит местом поэтических чтений и двигательных практик. Объект "Частное солнце" станет сценой для спектакля в жанре "театр-форум" и театрализованной читки пьес, а "Человек сидящий" будет функционировать как мультимедийная зона.
Также все желающие смогут посетить арт-маркет и выставку "Символы Подмосковья".
Кроме того, со 2 по 23 августа в парке Малевича состоится образовательная программа "При чем тут Малевич?". Серия открытых лекций познакомит посетителей с миром авангарда и его влиянием на современную культуру. Первое мероприятие, лекция на тему "Мутанты смысла: флюидность, форма и кризис репрезентации", пройдет 2 августа.
Участие в программе бесплатное, однако для посещения требуется предварительная регистрация.
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