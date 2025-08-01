https://ria.ru/20250801/malevich-2032858366.html

Фестиваль современной культуры пройдет в подмосковном парке Малевича

Фестиваль современной культуры пройдет в подмосковном парке Малевича - РИА Новости, 01.08.2025

Фестиваль современной культуры пройдет в подмосковном парке Малевича

Арт-фестиваль "Малевич. Фестиваль современной культуры" впервые состоится в парке Малевича Одинцовского городского округа Подмосковья 30 и 31 августа, сообщает... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:01:00+03:00

2025-08-01T16:01:00+03:00

2025-08-01T16:01:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

культура

искусство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032861596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dc9263de19aeb57466dce970b5794bde.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Арт-фестиваль "Малевич. Фестиваль современной культуры" впервые состоится в парке Малевича Одинцовского городского округа Подмосковья 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На мероприятии будут представлены несколько тематических зон. Точкой притяжения фестиваля станут парковые арт-объекты экспозиции "При чем тут Малевич?", которые превратятся в интерактивные локации в программе фестиваля "Ноль форм, ноль чувств". Инсталляция "Человек бегущий" послужит местом поэтических чтений и двигательных практик. Объект "Частное солнце" станет сценой для спектакля в жанре "театр-форум" и театрализованной читки пьес, а "Человек сидящий" будет функционировать как мультимедийная зона. Также все желающие смогут посетить арт-маркет и выставку "Символы Подмосковья". Кроме того, со 2 по 23 августа в парке Малевича состоится образовательная программа "При чем тут Малевич?". Серия открытых лекций познакомит посетителей с миром авангарда и его влиянием на современную культуру. Первое мероприятие, лекция на тему "Мутанты смысла: флюидность, форма и кризис репрезентации", пройдет 2 августа. Участие в программе бесплатное, однако для посещения требуется предварительная регистрация.

https://ria.ru/20250801/podmoskove-2032855884.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), культура, искусство