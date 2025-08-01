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Лукашенко призвал Киев прекратить полеты БПЛА - РИА Новости, 01.08.2025
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16:42 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032875189.html
Лукашенко призвал Киев прекратить полеты БПЛА
Лукашенко призвал Киев прекратить полеты БПЛА - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко призвал Киев прекратить полеты БПЛА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках украинского урегулирования нужно прекращать полеты ударных беспилотников. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:42:00+03:00
2025-08-01T16:42:00+03:00
белоруссия
минск
валаам
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках украинского урегулирования нужно прекращать полеты ударных беспилотников. "Я встречался недавно с американцами, я им открыто сказал: "Вы президенту скажите, надо аккуратно все это делать (вмешиваться в процесс мирного урегулирования – ред.), и можно договориться". Опять воздушное перемирие. Я говорю: "Россия в этом заинтересована и президент (Владимир - ред.) Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами на Валааме. В этой связи он напомнил о недавнем случае, когда в минском дворе упал беспилотник после воздействия на него средствами радиоэлектронной борьбы. "Последний случай в Беларуси - 59 килограмм взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвалось. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди. Опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это. И делать надо это аккуратно", - подчеркнул Лукашенко. Ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы упал без детонации во дворе по улице Матусевича в Минске. По информации СК, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию, в результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что расследует уголовное дело по факту падения в Минске беспилотника с боевой частью, снабженной тротилом и металлическими шариками. Следственный комитет Белоруссии также опубликовал видео обломков упавшего в Минске беспилотника, на них надписи на украинском языке.
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html
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белоруссия, минск, валаам, александр лукашенко, киев
Белоруссия, Минск, Валаам, Александр Лукашенко, Киев
Лукашенко призвал Киев прекратить полеты БПЛА

Лукашенко призвал прекратить полеты БПЛА в рамках урегулирования на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках украинского урегулирования нужно прекращать полеты ударных беспилотников.
"Я встречался недавно с американцами, я им открыто сказал: "Вы президенту скажите, надо аккуратно все это делать (вмешиваться в процесс мирного урегулирования – ред.), и можно договориться". Опять воздушное перемирие. Я говорю: "Россия в этом заинтересована и президент (Владимир - ред.) Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами на Валааме.
В этой связи он напомнил о недавнем случае, когда в минском дворе упал беспилотник после воздействия на него средствами радиоэлектронной борьбы. "Последний случай в Беларуси - 59 килограмм взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвалось. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди. Опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это. И делать надо это аккуратно", - подчеркнул Лукашенко.
Ночью 29 июля беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен министерством обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы упал без детонации во дворе по улице Матусевича в Минске. По информации СК, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию, в результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что расследует уголовное дело по факту падения в Минске беспилотника с боевой частью, снабженной тротилом и металлическими шариками. Следственный комитет Белоруссии также опубликовал видео обломков упавшего в Минске беспилотника, на них надписи на украинском языке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко
Вчера, 14:56
 
БелоруссияМинскВалаамАлександр ЛукашенкоКиев
 
 
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