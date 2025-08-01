Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит
Лукашенко: нужно подумать о строительстве на Валааме белорусского скита
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском ските Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском ските Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
Читать ria.ru в
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно подумать о том, чтобы построить на Валааме "белорусский скит".
"Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили … каждый год (встречаться на Валааме – ред.). Этот храм уже как родной. Смоленский скит - это хорошо, но белорусского нет скита. Мы тоже подумаем, места тут хватает построить какой-то храмик. Раз уж дорога проложена, сюда много белорусов приезжает", - сказал Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщало РИА Новости, Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на остров Валаам, где проходит неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Валаам
Вчера, 14:20