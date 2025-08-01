https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032849687.html

Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит

Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно подумать о том, чтобы построить на Валааме "белорусский скит". РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:15:00+03:00

2025-08-01T15:15:00+03:00

2025-08-01T17:03:00+03:00

валаам

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно подумать о том, чтобы построить на Валааме "белорусский скит". "Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили … каждый год (встречаться на Валааме – ред.). Этот храм уже как родной. Смоленский скит - это хорошо, но белорусского нет скита. Мы тоже подумаем, места тут хватает построить какой-то храмик. Раз уж дорога проложена, сюда много белорусов приезжает", - сказал Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщало РИА Новости, Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на остров Валаам, где проходит неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.

https://ria.ru/20250801/putin-2032829800.html

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валаам, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин