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Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит - РИА Новости, 01.08.2025
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15:15 01.08.2025 (обновлено: 17:03 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032849687.html
Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит
Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно подумать о том, чтобы построить на Валааме "белорусский скит". РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:15:00+03:00
2025-08-01T17:03:00+03:00
валаам
россия
белоруссия
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно подумать о том, чтобы построить на Валааме "белорусский скит". "Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили … каждый год (встречаться на Валааме – ред.). Этот храм уже как родной. Смоленский скит - это хорошо, но белорусского нет скита. Мы тоже подумаем, места тут хватает построить какой-то храмик. Раз уж дорога проложена, сюда много белорусов приезжает", - сказал Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщало РИА Новости, Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на остров Валаам, где проходит неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.
https://ria.ru/20250801/putin-2032829800.html
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валаам, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Валаам, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский скит

Лукашенко: нужно подумать о строительстве на Валааме белорусского скита

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском ските Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском ските Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском ските Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно подумать о том, чтобы построить на Валааме "белорусский скит".
"Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили … каждый год (встречаться на Валааме – ред.). Этот храм уже как родной. Смоленский скит - это хорошо, но белорусского нет скита. Мы тоже подумаем, места тут хватает построить какой-то храмик. Раз уж дорога проложена, сюда много белорусов приезжает", - сказал Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщало РИА Новости, Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на остров Валаам, где проходит неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает и его сын Николай, он присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.
Путин поблагодарил Лукашенко за визит - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Валаам
Вчера, 14:20
 
ВалаамРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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