https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032845471.html

Минск видит, что Россия наступает по всем направлениям в зоне СВО

Минск видит, что Россия наступает по всем направлениям в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2025

Минск видит, что Россия наступает по всем направлениям в зоне СВО

Информация Минска, как и Москвы, показывает, что российская армия наступает по всем направлениям в зоне специальной военной операции, заявил президент... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:02:00+03:00

2025-08-01T15:02:00+03:00

2025-08-01T15:02:00+03:00

александр лукашенко

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Информация Минска, как и Москвы, показывает, что российская армия наступает по всем направлениям в зоне специальной военной операции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Я накануне всю информацию собрал по линии фронта, еще и согласовал с вашими (российскими - ред.) военными. Абсолютно совпадает. Во всех точках - и даже в Сумской области, вы там буферную зону стремитесь создать - везде идет наступление. Пусть небыстро, медленно, но почему? Я Владимира Владимировича спросил, почему, он говорит: "Людей жалею". Правильно - медленно, но зато уверенно", - сказал он журналистам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html

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александр лукашенко