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Путин рассказал об участии Лукашенко в урегулировании на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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15:01 01.08.2025 (обновлено: 17:13 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032845158.html
Путин рассказал об участии Лукашенко в урегулировании на Украине
Путин рассказал об участии Лукашенко в урегулировании на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Путин рассказал об участии Лукашенко в урегулировании на Украине
Александр Лукашенко принимает самое прямое участие в процессе урегулирования на Украине, чтобы в стране установился мир, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:01:00+03:00
2025-08-01T17:13:00+03:00
россия
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Александр Лукашенко принимает самое прямое участие в процессе урегулирования на Украине, чтобы в стране установился мир, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы знаем позицию Александра Григорьевича, всего белорусского руководства, да и всего белорусского народа, который стремится к тому, чтобы между двумя нашими странами, между Россией и Украиной быстрее наступил мир. Александр Григорьевич принимает в этом прямое, самое активное участие" - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал об участии Лукашенко в урегулировании на Украине

Путин: Лукашенко принимает самое активное участие в урегулировании на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Александр Лукашенко принимает самое прямое участие в процессе урегулирования на Украине, чтобы в стране установился мир, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем позицию Александра Григорьевича, всего белорусского руководства, да и всего белорусского народа, который стремится к тому, чтобы между двумя нашими странами, между Россией и Украиной быстрее наступил мир. Александр Григорьевич принимает в этом прямое, самое активное участие" - сказал Путин журналистам.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Вчера, 14:56
 
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