https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032845158.html

Путин рассказал об участии Лукашенко в урегулировании на Украине

Путин рассказал об участии Лукашенко в урегулировании на Украине - РИА Новости, 01.08.2025

Путин рассказал об участии Лукашенко в урегулировании на Украине

Александр Лукашенко принимает самое прямое участие в процессе урегулирования на Украине, чтобы в стране установился мир, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:01:00+03:00

2025-08-01T15:01:00+03:00

2025-08-01T17:13:00+03:00

россия

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Александр Лукашенко принимает самое прямое участие в процессе урегулирования на Украине, чтобы в стране установился мир, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы знаем позицию Александра Григорьевича, всего белорусского руководства, да и всего белорусского народа, который стремится к тому, чтобы между двумя нашими странами, между Россией и Украиной быстрее наступил мир. Александр Григорьевич принимает в этом прямое, самое активное участие" - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html

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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко