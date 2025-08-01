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Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025
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14:56 01.08.2025 (обновлено: 18:28 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:56:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск. "И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032840024.html
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белоруссия, россия, валаам, александр лукашенко, владимир путин, киев, москва
Белоруссия, Россия, Валаам, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Киев, Москва
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко

Лукашенко: Украина сегодня срочно должна просить Россию договориться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться.
Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск.
"И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Для встречи с Путиным Киеву надо подготовиться, заявил Лукашенко
Вчера, 14:48
 
БелоруссияРоссияВалаамАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКиевМосква
 
 
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