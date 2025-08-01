https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:56:00+03:00
2025-08-01T14:56:00+03:00
2025-08-01T18:28:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск. "И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032840024.html
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белоруссия, россия, валаам, александр лукашенко, владимир путин, киев, москва
Белоруссия, Россия, Валаам, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Киев, Москва
Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко
Лукашенко: Украина сегодня срочно должна просить Россию договориться