https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html

Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко

Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025

Киев должен бегом просить Москву договориться, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:56:00+03:00

2025-08-01T14:56:00+03:00

2025-08-01T18:28:00+03:00

белоруссия

россия

валаам

александр лукашенко

владимир путин

киев

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032879192_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f12862a9dd741ce024a45dcfdb45a71d.jpg

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев сегодня "бегом" должен просить Москву договориться. Он отметил, что освобожденный Часов Яр в ДНР открывает дорогу на Краматорск. "И что потом? Я это к чему говорю. Украина сегодня "бегом" должна просить: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае через месяц-полтора-два даже оборонительных сооружений не останется", - сказал Лукашенко журналистам. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032840024.html

белоруссия

россия

валаам

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, валаам, александр лукашенко, владимир путин, киев, москва