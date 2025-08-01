https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032839536.html

Лукашенко заявил, что при необходимости подключится к переговорам

Лукашенко заявил, что при необходимости подключится к переговорам - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко заявил, что при необходимости подключится к переговорам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным при необходимости подключить Минск к переговорам с... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:47:00+03:00

2025-08-01T14:47:00+03:00

2025-08-01T18:35:00+03:00

александр лукашенко

белоруссия

минск

украина

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным при необходимости подключить Минск к переговорам с Украиной."Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем: если нужно, он всегда скажет и подключит Беларусь к (переговорному - ред.) процессу", - сказал Лукашенко журналистам.Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032837701.html

белоруссия

минск

украина

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александр лукашенко, белоруссия, минск, украина