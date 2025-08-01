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Лукашенко призвал Трампа аккуратно подключаться к урегулированию на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032837701.html
Лукашенко призвал Трампа аккуратно подключаться к урегулированию на Украине
Лукашенко призвал Трампа аккуратно подключаться к урегулированию на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко призвал Трампа аккуратно подключаться к урегулированию на Украине
Если президент США Дональд Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию, указывать не получится, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:43:00+03:00
2025-08-01T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белоруссия
валаам
сша
александр лукашенко
дональд трамп
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию, указывать не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится", - сказал Лукашенко журналистам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html
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белоруссия, валаам, сша, александр лукашенко, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Валаам, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко призвал Трампа аккуратно подключаться к урегулированию на Украине

Лукашенко: если Трамп хочет мира, он должен подключаться к урегулированию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию, указывать не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится", - сказал Лукашенко журналистам.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лукашенко заявил о "больших козырях" России по ситуации на Украине
13 марта, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияВалаамСШААлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
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