https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032837701.html

Лукашенко призвал Трампа аккуратно подключаться к урегулированию на Украине

Лукашенко призвал Трампа аккуратно подключаться к урегулированию на Украине - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко призвал Трампа аккуратно подключаться к урегулированию на Украине

Если президент США Дональд Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию, указывать не получится, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:43:00+03:00

2025-08-01T14:43:00+03:00

2025-08-01T14:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

белоруссия

валаам

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александр лукашенко

дональд трамп

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию, указывать не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится", - сказал Лукашенко журналистам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004765960.html

белоруссия

валаам

сша

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белоруссия, валаам, сша, александр лукашенко, дональд трамп