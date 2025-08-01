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Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию - РИА Новости, 01.08.2025
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14:38 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032835590.html
Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию
Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию
Россию и Белоруссию никому не удастся поставить на колени, страны полны решимости отстоять свои интересы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:38:00+03:00
2025-08-01T14:38:00+03:00
александр лукашенко
россия
белоруссия
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россию и Белоруссию никому не удастся поставить на колени, страны полны решимости отстоять свои интересы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если перед нами закрыл кто-то дверь - в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Белоруссия сегодня сделали очень серьезный разворот. Думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Тем не менее, сделали, развернули, живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся на колени нас поставить, мы полны решимости отстоять свои интересы", - сказал он журналистам на острове Валаам, где проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
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александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию

Лукашенко: Россию и Белоруссию никто не поставит на колени

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россию и Белоруссию никому не удастся поставить на колени, страны полны решимости отстоять свои интересы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если перед нами закрыл кто-то дверь - в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Белоруссия сегодня сделали очень серьезный разворот. Думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Тем не менее, сделали, развернули, живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся на колени нас поставить, мы полны решимости отстоять свои интересы", - сказал он журналистам на острове Валаам, где проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам
Вчера, 14:28
 
Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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