https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032835590.html
Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию
Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию
Россию и Белоруссию никому не удастся поставить на колени, страны полны решимости отстоять свои интересы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:38:00+03:00
2025-08-01T14:38:00+03:00
2025-08-01T14:38:00+03:00
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россию и Белоруссию никому не удастся поставить на колени, страны полны решимости отстоять свои интересы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если перед нами закрыл кто-то дверь - в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Белоруссия сегодня сделали очень серьезный разворот. Думаю, время пройдет, мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 2020-х годов. Тем не менее, сделали, развернули, живем и будем жить. В нашем мире никому не удастся на колени нас поставить, мы полны решимости отстоять свои интересы", - сказал он журналистам на острове Валаам, где проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032831882.html
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александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию
Лукашенко: Россию и Белоруссию никто не поставит на колени