https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032833896.html

Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного

Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта с Россией. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:33:00+03:00

2025-08-01T14:33:00+03:00

2025-08-01T14:39:00+03:00

александр лукашенко

россия

белоруссия

украина

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта с Россией."У украинцев ошибка, я за этим наблюдаю, в том, что они требуют они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия... это за столом переговоров решается" - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032831882.html

россия

белоруссия

украина

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александр лукашенко, россия, белоруссия, украина