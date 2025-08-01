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Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного - РИА Новости, 01.08.2025
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14:33 01.08.2025 (обновлено: 14:39 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032833896.html
Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного
Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта с Россией. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:33:00+03:00
2025-08-01T14:39:00+03:00
александр лукашенко
россия
белоруссия
украина
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта с Россией."У украинцев ошибка, я за этим наблюдаю, в том, что они требуют они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия... это за столом переговоров решается" - сказал Лукашенко журналистам.
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александр лукашенко, россия, белоруссия, украина
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Украина
Лукашенко заявил, что украинцы требуют невозможного

Лукашенко: украинцы требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта с Россией.
"У украинцев ошибка, я за этим наблюдаю, в том, что они требуют они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия... это за столом переговоров решается" - сказал Лукашенко журналистам.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам
Вчера, 14:28
 
Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияУкраина
 
 
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