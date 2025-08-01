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Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам - РИА Новости, 01.08.2025
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14:28 01.08.2025 (обновлено: 14:34 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032831882.html
Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам
Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает позицию российского лидера Владимира Путина по переговорам с Украиной. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:28:00+03:00
2025-08-01T14:34:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
украина
владимир путин
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает позицию российского лидера Владимира Путина по переговорам с Украиной."То, что спросили Владимира Владимировича по поводу переговоров и его позицию в данном случае, абсолютно поддерживаю. Очень правильно президент говорит о том, что война войной, но переговоры ведутся всегда", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20250801/putin-2032829800.html
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александр лукашенко, белоруссия, украина, владимир путин
Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам

Лукашенко поддерживает позицию Путина по переговорам с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает позицию российского лидера Владимира Путина по переговорам с Украиной.
"То, что спросили Владимира Владимировича по поводу переговоров и его позицию в данном случае, абсолютно поддерживаю. Очень правильно президент говорит о том, что война войной, но переговоры ведутся всегда", - сказал Лукашенко журналистам.
Путин поблагодарил Лукашенко за визит - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Валаам
Вчера, 14:20
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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