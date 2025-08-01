https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032831882.html

Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам

Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко заявил, что поддерживает позицию Путина по переговорам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает позицию российского лидера Владимира Путина по переговорам с Украиной. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:28:00+03:00

2025-08-01T14:28:00+03:00

2025-08-01T14:34:00+03:00

александр лукашенко

белоруссия

украина

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025825071_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f8b6a2ae677e8f185a9a3b321298979.jpg

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает позицию российского лидера Владимира Путина по переговорам с Украиной."То, что спросили Владимира Владимировича по поводу переговоров и его позицию в данном случае, абсолютно поддерживаю. Очень правильно президент говорит о том, что война войной, но переговоры ведутся всегда", - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20250801/putin-2032829800.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, белоруссия, украина, владимир путин