https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032823119.html
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын
Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает его сын Николай. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:58:00+03:00
2025-08-01T13:58:00+03:00
2025-08-01T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает его сын Николай. Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на остров Валаам, где проходит неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Николай Лукашенко также присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль. Кроме того, президент Белоруссии взял на Валаам свою собаку, шпица Умку.
https://ria.ru/20250801/kadry-2032821996.html
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Валаам, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Николай Лукашенко
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын Николай