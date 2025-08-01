https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032823119.html

Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын

Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын - РИА Новости, 01.08.2025

Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын

Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает его сын Николай. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:58:00+03:00

2025-08-01T13:58:00+03:00

2025-08-01T13:58:00+03:00

валаам

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

николай лукашенко

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает его сын Николай. Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на остров Валаам, где проходит неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Николай Лукашенко также присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль. Кроме того, президент Белоруссии взял на Валаам свою собаку, шпица Умку.

https://ria.ru/20250801/kadry-2032821996.html

валаам

белоруссия

россия

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валаам, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, николай лукашенко