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Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын - РИА Новости, 01.08.2025
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13:58 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032823119.html
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын - РИА Новости, 01.08.2025
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын
Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает его сын Николай. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:58:00+03:00
2025-08-01T13:58:00+03:00
валаам
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россия
александр лукашенко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает его сын Николай. Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на остров Валаам, где проходит неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Николай Лукашенко также присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль. Кроме того, президент Белоруссии взял на Валаам свою собаку, шпица Умку.
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валаам, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, николай лукашенко
Валаам, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Николай Лукашенко
Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын

Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает сын Николай

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСын президента Александра Лукашенко Николай
Сын президента Александра Лукашенко Николай - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сын президента Александра Лукашенко Николай. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко в поездке на Валаам сопровождает его сын Николай.
Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Россию. Белорусский лидер отправился на остров Валаам, где проходит неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Николай Лукашенко также присутствовал в церкви Смоленской иконы Божией Матери во время молебна. Кадры посещения опубликовал Кремль.
Кроме того, президент Белоруссии взял на Валаам свою собаку, шпица Умку.
Кадры встречи Путина и Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Появились первые кадры встречи Путина и Лукашенко
Вчера, 13:52
 
ВалаамБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинНиколай Лукашенко
 
 
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