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Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке - РИА Новости, 01.08.2025
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09:03 01.08.2025 (обновлено: 13:44 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lukashenko--2032766124.html
Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке
Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке - РИА Новости, 01.08.2025
Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке
Александр Лукашенко во время визита в Россию обсудит с Владимиром Путиным союзнические отношения и совместные проекты, сообщил Telegram-канал "Пул Первого",... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:03:00+03:00
2025-08-01T13:44:00+03:00
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко во время визита в Россию обсудит с Владимиром Путиным союзнические отношения и совместные проекты, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.&quot;Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один&quot;, — говорится в сообщении.Главы государств в неформальной обстановке обсудят развитие двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку и региональную безопасность.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, В мире
Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке

Лукашенко обсудит с Путиным на Валааме безопасность и союзные проекты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко во время визита в Россию обсудит с Владимиром Путиным союзнические отношения и совместные проекты, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
«

"Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один", — говорится в сообщении.

Главы государств в неформальной обстановке обсудят развитие двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку и региональную безопасность.
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