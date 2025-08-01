https://ria.ru/20250801/lukashenko--2032766124.html

Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке

Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке - РИА Новости, 01.08.2025

Путин и Лукашенко проведут переговоры в неформальной обстановке

Александр Лукашенко во время визита в Россию обсудит с Владимиром Путиным союзнические отношения и совместные проекты, сообщил Telegram-канал "Пул Первого",... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:03:00+03:00

2025-08-01T09:03:00+03:00

2025-08-01T13:44:00+03:00

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко во время визита в Россию обсудит с Владимиром Путиным союзнические отношения и совместные проекты, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии."Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один", — говорится в сообщении.Главы государств в неформальной обстановке обсудят развитие двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку и региональную безопасность.

https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html

россия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире