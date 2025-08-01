https://ria.ru/20250801/litva-2032907392.html
Литва выразила Минску протест из-за дрона, якобы прилетевшего из Белоруссии
Литва выразила Минску протест из-за дрона, якобы прилетевшего из Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2025
Литва выразила Минску протест из-за дрона, якобы прилетевшего из Белоруссии
Литва вызвала представителя посольства Белоруссии и выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства дроном, запущенного якобы с её территории,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:15:00+03:00
2025-08-01T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Литва вызвала представителя посольства Белоруссии и выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства дроном, запущенного якобы с её территории, следует из заявления литовского МИД. "Первого августа министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии в Литовской Республике и вручило ему ноту, в которой выражается решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотного летательного аппарата из Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики 28 июля", - говорится в заявлении МИД Литвы. В понедельник агентство Sputnik Литва со ссылкой на представителя Национального центра управления кризисами Дарюса Буту передавало, что беспилотник неизвестного типа оказался над литовской территорией, прилетев, как утверждается, со стороны Белоруссии. Также сообщалось, что в связи с инцидентом армия Литвы развернет дополнительные средства ПВО у границы. В пятницу агентство Sputnik Литва со ссылкой на местные СМИ сообщило, что дрон, проникший в воздушное пространство Литвы, был обнаружен спустя пять дней поисков на военном полигоне "Гайжюнай".
https://ria.ru/20250801/litva-2032887661.html
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в мире, литва, белоруссия
В мире, Литва, Белоруссия
Литва выразила Минску протест из-за дрона, якобы прилетевшего из Белоруссии
МИД Литвы выразил Минску протест из-за якобы прилетевшего из Белоруссии дрона
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Литва вызвала представителя посольства Белоруссии и выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства дроном, запущенного якобы с её территории, следует из заявления литовского МИД.
"Первого августа министерство иностранных дел Литвы
вызвало представителя посольства Белоруссии
в Литовской Республике и вручило ему ноту, в которой выражается решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотного летательного аппарата из Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики 28 июля", - говорится в заявлении МИД Литвы.
В понедельник агентство Sputnik Литва со ссылкой на представителя Национального центра управления кризисами Дарюса Буту передавало, что беспилотник неизвестного типа оказался над литовской территорией, прилетев, как утверждается, со стороны Белоруссии. Также сообщалось, что в связи с инцидентом армия Литвы развернет дополнительные средства ПВО у границы.
В пятницу агентство Sputnik Литва со ссылкой на местные СМИ сообщило, что дрон, проникший в воздушное пространство Литвы, был обнаружен спустя пять дней поисков на военном полигоне "Гайжюнай".