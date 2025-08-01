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В Литве нашли россиянина, якобы сошедшего с транзитного поезда в июне - РИА Новости, 01.08.2025
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17:32 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/litva-2032887661.html
В Литве нашли россиянина, якобы сошедшего с транзитного поезда в июне
В Литве нашли россиянина, якобы сошедшего с транзитного поезда в июне - РИА Новости, 01.08.2025
В Литве нашли россиянина, якобы сошедшего с транзитного поезда в июне
МВД Литвы утверждает, что россиянина, якобы выпрыгнувшего с транзитного поезда Адлер - Калининград, удалось обнаружить, передает Sputnik Литва со ссылкой на... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:32:00+03:00
2025-08-01T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МВД Литвы утверждает, что россиянина, якобы выпрыгнувшего с транзитного поезда Адлер - Калининград, удалось обнаружить, передает Sputnik Литва со ссылкой на местные СМИ. В июне портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что литовская полиция разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с названного поезда, который шел транзитом через Литву. "В Литве нашли гражданина России, сошедшего с транзитного поезда Адлер – Калининград в июне... Местонахождение россиянина известно профильным службам. Из-за идущего расследования подробности не разглашаются", - говорится в публикации. Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки. Правительство Литвы с 1 марта 2024 года запретило посадку и высадку пассажиров на этих станциях.
https://ria.ru/20250704/litva-2027072891.html
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в мире, литва, калининград, адлер, ржд
В мире, Литва, Калининград, Адлер, РЖД
В Литве нашли россиянина, якобы сошедшего с транзитного поезда в июне

МВД Литвы: якобы выпрыгнувшего с поезда Адлер — Калининград россиянина нашли

© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. МВД Литвы утверждает, что россиянина, якобы выпрыгнувшего с транзитного поезда Адлер - Калининград, удалось обнаружить, передает Sputnik Литва со ссылкой на местные СМИ.
В июне портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что литовская полиция разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который якобы спрыгнул с названного поезда, который шел транзитом через Литву.
© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который спрыгнул с поезда Адлер-Калининград
Полиция Литвы разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который спрыгнул с поезда Адлер-Калининград - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы разыскивает гражданина России 2004 года рождения, который спрыгнул с поезда Адлер-Калининград. Архивное фото
"В Литве нашли гражданина России, сошедшего с транзитного поезда АдлерКалининград в июне... Местонахождение россиянина известно профильным службам. Из-за идущего расследования подробности не разглашаются", - говорится в публикации.
Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки. Правительство Литвы с 1 марта 2024 года запретило посадку и высадку пассажиров на этих станциях.
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В миреЛитваКалининградАдлерРЖД
 
 
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