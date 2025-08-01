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В пригороде Лимы нашли останки мужчины возрастом более тысячи лет - РИА Новости, 01.08.2025
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01:56 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/lima-2032742152.html
В пригороде Лимы нашли останки мужчины возрастом более тысячи лет
В пригороде Лимы нашли останки мужчины возрастом более тысячи лет - РИА Новости, 01.08.2025
В пригороде Лимы нашли останки мужчины возрастом более тысячи лет
Останки мужчины, возраст которых превышает 1 тысячу лет, были найдены в пригороде перуанской столицы Лимы рядом с другой древней гробницей с мумией девушки,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:56:00+03:00
2025-08-01T01:56:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Останки мужчины, возраст которых превышает 1 тысячу лет, были найдены в пригороде перуанской столицы Лимы рядом с другой древней гробницей с мумией девушки, недавно обнаруженной во время прокладки газопровода, передает агентство Andina.В июне газовая компания Cálidda сообщала, что в ходе земляных работ в районе Пуэнте-Пьедра был обнаружен погребальный сверток с останками женщины, которой в момент смерти было около 20-25 лет. Возраст захоронения составляет от 1 тысяч до 1,1 тысячи лет. Новая находка была сделана на улице Санта-Тереса. Оба захоронения относятся к чанкайской культуре. Этот вывод был сделан благодаря керамическим изделиям с характерными узорами на сосудах. Археологи компании Cálidda сообщили журналистам, что, предположительно, речь идет о доиспанском кладбище, существовавшем на месте будущего района перуанской столицы.
https://ria.ru/20250727/mumiya-2031178817.html
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в мире, лима (город)
В мире, Лима (город)
В пригороде Лимы нашли останки мужчины возрастом более тысячи лет

Рядом с древней мумией девушки в столице Перу нашли могилу мужчины

© Fotolia / KrugloffРаскопки
Раскопки - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Fotolia / Krugloff
Раскопки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Останки мужчины, возраст которых превышает 1 тысячу лет, были найдены в пригороде перуанской столицы Лимы рядом с другой древней гробницей с мумией девушки, недавно обнаруженной во время прокладки газопровода, передает агентство Andina.
В июне газовая компания Cálidda сообщала, что в ходе земляных работ в районе Пуэнте-Пьедра был обнаружен погребальный сверток с останками женщины, которой в момент смерти было около 20-25 лет. Возраст захоронения составляет от 1 тысяч до 1,1 тысячи лет.
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Новая находка была сделана на улице Санта-Тереса. Оба захоронения относятся к чанкайской культуре. Этот вывод был сделан благодаря керамическим изделиям с характерными узорами на сосудах.
Археологи компании Cálidda сообщили журналистам, что, предположительно, речь идет о доиспанском кладбище, существовавшем на месте будущего района перуанской столицы.
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