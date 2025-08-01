https://ria.ru/20250801/lima-2032742152.html

В пригороде Лимы нашли останки мужчины возрастом более тысячи лет

В пригороде Лимы нашли останки мужчины возрастом более тысячи лет - РИА Новости, 01.08.2025

В пригороде Лимы нашли останки мужчины возрастом более тысячи лет

Останки мужчины, возраст которых превышает 1 тысячу лет, были найдены в пригороде перуанской столицы Лимы рядом с другой древней гробницей с мумией девушки,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:56:00+03:00

2025-08-01T01:56:00+03:00

2025-08-01T01:56:00+03:00

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лима (город)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Останки мужчины, возраст которых превышает 1 тысячу лет, были найдены в пригороде перуанской столицы Лимы рядом с другой древней гробницей с мумией девушки, недавно обнаруженной во время прокладки газопровода, передает агентство Andina.В июне газовая компания Cálidda сообщала, что в ходе земляных работ в районе Пуэнте-Пьедра был обнаружен погребальный сверток с останками женщины, которой в момент смерти было около 20-25 лет. Возраст захоронения составляет от 1 тысяч до 1,1 тысячи лет. Новая находка была сделана на улице Санта-Тереса. Оба захоронения относятся к чанкайской культуре. Этот вывод был сделан благодаря керамическим изделиям с характерными узорами на сосудах. Археологи компании Cálidda сообщили журналистам, что, предположительно, речь идет о доиспанском кладбище, существовавшем на месте будущего района перуанской столицы.

https://ria.ru/20250727/mumiya-2031178817.html

https://ria.ru/20250627/tsivilizatsiya-2025608285.html

лима (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лима (город)