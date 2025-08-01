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Лавров: Америка стремится учитывать первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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18:55 01.08.2025 (обновлено: 19:31 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032903513.html
Лавров: Америка стремится учитывать первопричины кризиса на Украине
Лавров: Америка стремится учитывать первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Лавров: Америка стремится учитывать первопричины кризиса на Украине
текст его комментария опубликован на сайте ведомства. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:55:00+03:00
2025-08-01T19:31:00+03:00
сергей лавров
в мире
украина
америка
сша
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Представители США стремятся учитывать первопричины кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров, текст его комментария опубликован на сайте ведомства."Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса, которые Владимир Путин неоднократно подробно излагал, включая необходимость уважать волеизьявление жителей Крыма, Донбасса, Новороссии в ответ на госпереворот 2014 года, лидеры которого провозгласили их "нелюдями" и "террористами", — подчеркнул министр.
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сергей лавров, в мире, украина, америка, сша, владимир путин
Сергей Лавров, В мире, Украина, Америка, США, Владимир Путин
Лавров: Америка стремится учитывать первопричины кризиса на Украине

Лавров: американские коллеги стремятся учитывать первопричины кризиса на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Представители США стремятся учитывать первопричины кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров, текст его комментария опубликован на сайте ведомства.
"Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса, которые Владимир Путин неоднократно подробно излагал, включая необходимость уважать волеизьявление жителей Крыма, Донбасса, Новороссии в ответ на госпереворот 2014 года, лидеры которого провозгласили их "нелюдями" и "террористами", — подчеркнул министр.
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Сергей ЛавровВ миреУкраинаАмерикаСШАВладимир Путин
 
 
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