https://ria.ru/20250801/lavrov-2032903513.html

Лавров: Америка стремится учитывать первопричины кризиса на Украине

Лавров: Америка стремится учитывать первопричины кризиса на Украине - РИА Новости, 01.08.2025

Лавров: Америка стремится учитывать первопричины кризиса на Украине

текст его комментария опубликован на сайте ведомства. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:55:00+03:00

2025-08-01T18:55:00+03:00

2025-08-01T19:31:00+03:00

сергей лавров

в мире

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америка

сша

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Представители США стремятся учитывать первопричины кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров, текст его комментария опубликован на сайте ведомства."Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса, которые Владимир Путин неоднократно подробно излагал, включая необходимость уважать волеизьявление жителей Крыма, Донбасса, Новороссии в ответ на госпереворот 2014 года, лидеры которого провозгласили их "нелюдями" и "террористами", — подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250731/pomosch-2032575390.html

украина

америка

сша

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сергей лавров, в мире, украина, америка, сша, владимир путин