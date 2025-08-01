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Россия согласна с ответственным подходом США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2025
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18:53 01.08.2025 (обновлено: 19:05 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032903291.html
Россия согласна с ответственным подходом США, заявил Лавров
Россия согласна с ответственным подходом США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2025
Россия согласна с ответственным подходом США, заявил Лавров
Москва согласна с ответственным подходом Вашингтона, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:53:00+03:00
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москва
сша
россия
в мире
сергей лавров
марко рубио
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва согласна с ответственным подходом Вашингтона, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Если европейцы истерично требуют затаскивать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то (американский госсекретарь - ред.) Марко Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны", - заявил Лавров, текст его комментария опубликован на сайте МИД РФ.По словам министра, это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога.
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москва, сша, россия, в мире, сергей лавров, марко рубио, нато
Москва, США, Россия, В мире, Сергей Лавров, Марко Рубио, НАТО
Россия согласна с ответственным подходом США, заявил Лавров

Лавров: нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва согласна с ответственным подходом Вашингтона, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если европейцы истерично требуют затаскивать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то (американский госсекретарь - ред.) Марко Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны", - заявил Лавров, текст его комментария опубликован на сайте МИД РФ.
По словам министра, это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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