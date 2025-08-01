https://ria.ru/20250801/lavrov-2032903291.html

Россия согласна с ответственным подходом США, заявил Лавров

Россия согласна с ответственным подходом США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2025

Россия согласна с ответственным подходом США, заявил Лавров

Москва согласна с ответственным подходом Вашингтона, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:53:00+03:00

2025-08-01T18:53:00+03:00

2025-08-01T19:05:00+03:00

москва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва согласна с ответственным подходом Вашингтона, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Если европейцы истерично требуют затаскивать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то (американский госсекретарь - ред.) Марко Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны", - заявил Лавров, текст его комментария опубликован на сайте МИД РФ.По словам министра, это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога.

https://ria.ru/20250801/otsenka-2032901250.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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