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Лавров: США могли дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского - РИА Новости, 01.08.2025
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18:50 01.08.2025 (обновлено: 19:04 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032902830.html
Лавров: США могли дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского
Лавров: США могли дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского - РИА Новости, 01.08.2025
Лавров: США могли дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского
США могли бы дать объективную оценку действиям Киева по истреблению всего русского, это было бы важным шагом к прогрессу по урегулированию на Украине, заявил... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:50:00+03:00
2025-08-01T19:04:00+03:00
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США могли бы дать объективную оценку действиям Киева по истреблению всего русского, это было бы важным шагом к прогрессу по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прогресс в надежном устранении первопричин (украинского - ред.) кризиса предполагает также четкое прояснение позиций всех покровителей Киева относительно действий украинского режима по законодательному и физическому истреблению всего русского: языка, образования, культуры, истории, памяти, по запрету канонического православия", - заявил Лавров, его слова приводит сайт МИД РФ.Министр подчеркнул, что "нет ни одной другой страны в мире, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой бы то ни было язык"."Убеждены, что Соединенные Штаты, которые, в отличие от многих лицемеров в Евросоюзе, искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации. Это стало бы важным шагом к ощутимому прогрессу", - отметил Лавров.
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сергей лавров, в мире, россия, украина, сша
Сергей Лавров, В мире, Россия, Украина, США
Лавров: США могли дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского

Лавров: США могли бы дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США могли бы дать объективную оценку действиям Киева по истреблению всего русского, это было бы важным шагом к прогрессу по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прогресс в надежном устранении первопричин (украинского - ред.) кризиса предполагает также четкое прояснение позиций всех покровителей Киева относительно действий украинского режима по законодательному и физическому истреблению всего русского: языка, образования, культуры, истории, памяти, по запрету канонического православия", - заявил Лавров, его слова приводит сайт МИД РФ.
Министр подчеркнул, что "нет ни одной другой страны в мире, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой бы то ни было язык".
"Убеждены, что Соединенные Штаты, которые, в отличие от многих лицемеров в Евросоюзе, искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации. Это стало бы важным шагом к ощутимому прогрессу", - отметил Лавров.
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