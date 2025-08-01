https://ria.ru/20250801/lavrov-2032902830.html

Лавров: США могли дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского

Лавров: США могли дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского - РИА Новости, 01.08.2025

Лавров: США могли дать оценку действиям Киева по истреблению всего русского

США могли бы дать объективную оценку действиям Киева по истреблению всего русского, это было бы важным шагом к прогрессу по урегулированию на Украине, заявил... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:50:00+03:00

2025-08-01T18:50:00+03:00

2025-08-01T19:04:00+03:00

сергей лавров

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США могли бы дать объективную оценку действиям Киева по истреблению всего русского, это было бы важным шагом к прогрессу по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прогресс в надежном устранении первопричин (украинского - ред.) кризиса предполагает также четкое прояснение позиций всех покровителей Киева относительно действий украинского режима по законодательному и физическому истреблению всего русского: языка, образования, культуры, истории, памяти, по запрету канонического православия", - заявил Лавров, его слова приводит сайт МИД РФ.Министр подчеркнул, что "нет ни одной другой страны в мире, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой бы то ни было язык"."Убеждены, что Соединенные Штаты, которые, в отличие от многих лицемеров в Евросоюзе, искренне заинтересованы в обеспечении прав человека и нацменьшинств, могли бы дать объективную оценку подобной ситуации. Это стало бы важным шагом к ощутимому прогрессу", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250801/otsenka-2032901250.html

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сергей лавров, в мире, россия, украина, сша