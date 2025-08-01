Лавров рассказал о возможном будущем ОБСЕ
Лавров: у ОБСЕ нет будущего, если НАТО и ЕС используют ее как свою собственность
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. У Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет будущего, если страны НАТО и ЕС продолжат использовать ее как свою собственность для пропаганды и кампании по демонизации России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты".
В ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, заявил Лавров
5 декабря 2024, 14:17
Как отметил министр, в ОБСЕ велик объем накопившихся проблем, из-за которых на венской площадке "не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности". Лавров обратил внимание, что Россия выдвигала инициативы по реформированию организации, которые, однако, блокировались странами ЕС и США. Он также подчеркнул, что Запад никогда не уважал принцип консенсуса и начал разрушать его десятилетия назад.
"Впору задуматься, есть ли смысл в дальнейшем существовании такой организации", - добавил министр.
В то же время Лавров допустил, что у ОБСЕ есть шанс на возрождение, если организация адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.
"Они таковы, что евроатлантические концепции безопасности и сотрудничества себя дискредитировали и исчерпали. Интересы мира и стабильности требуют общеконтинентального, евразийского подхода, учитывающего законные чаяния всех государств Евразии и опирающегося на честный баланс этих чаяний", - заключил он.