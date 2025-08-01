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Лавров рассказал о возможном будущем ОБСЕ - РИА Новости, 01.08.2025
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00:32 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032737195.html
Лавров рассказал о возможном будущем ОБСЕ
Лавров рассказал о возможном будущем ОБСЕ - РИА Новости, 01.08.2025
Лавров рассказал о возможном будущем ОБСЕ
У Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет будущего, если страны НАТО и ЕС продолжат использовать ее как свою собственность для... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:32:00+03:00
2025-08-01T00:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. У Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет будущего, если страны НАТО и ЕС продолжат использовать ее как свою собственность для пропаганды и кампании по демонизации России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты". "У ОБСЕ нет будущего, если страны НАТО и ЕС окончательно доломают правило консенсуса и продолжат использовать венскую площадку как свою собственность для огульной пропагандистской кампании по демонизации России и других "непослушных" и для выгораживания своих подопечных в Киеве", - написал Лавров. Как отметил министр, в ОБСЕ велик объем накопившихся проблем, из-за которых на венской площадке "не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности". Лавров обратил внимание, что Россия выдвигала инициативы по реформированию организации, которые, однако, блокировались странами ЕС и США. Он также подчеркнул, что Запад никогда не уважал принцип консенсуса и начал разрушать его десятилетия назад. "Впору задуматься, есть ли смысл в дальнейшем существовании такой организации", - добавил министр. В то же время Лавров допустил, что у ОБСЕ есть шанс на возрождение, если организация адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям. "Они таковы, что евроатлантические концепции безопасности и сотрудничества себя дискредитировали и исчерпали. Интересы мира и стабильности требуют общеконтинентального, евразийского подхода, учитывающего законные чаяния всех государств Евразии и опирающегося на честный баланс этих чаяний", - заключил он.
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736992.html
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в мире, россия, сша, евразия, сергей лавров, обсе, евросоюз, нато
В мире, Россия, США, Евразия, Сергей Лавров, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО
Лавров рассказал о возможном будущем ОБСЕ

Лавров: у ОБСЕ нет будущего, если НАТО и ЕС используют ее как свою собственность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. У Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет будущего, если страны НАТО и ЕС продолжат использовать ее как свою собственность для пропаганды и кампании по демонизации России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты".
ОБСЕ нет будущего, если страны НАТО и ЕС окончательно доломают правило консенсуса и продолжат использовать венскую площадку как свою собственность для огульной пропагандистской кампании по демонизации России и других "непослушных" и для выгораживания своих подопечных в Киеве", - написал Лавров.
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Как отметил министр, в ОБСЕ велик объем накопившихся проблем, из-за которых на венской площадке "не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности". Лавров обратил внимание, что Россия выдвигала инициативы по реформированию организации, которые, однако, блокировались странами ЕС и США. Он также подчеркнул, что Запад никогда не уважал принцип консенсуса и начал разрушать его десятилетия назад.
"Впору задуматься, есть ли смысл в дальнейшем существовании такой организации", - добавил министр.
В то же время Лавров допустил, что у ОБСЕ есть шанс на возрождение, если организация адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.
"Они таковы, что евроатлантические концепции безопасности и сотрудничества себя дискредитировали и исчерпали. Интересы мира и стабильности требуют общеконтинентального, евразийского подхода, учитывающего законные чаяния всех государств Евразии и опирающегося на честный баланс этих чаяний", - заключил он.
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