Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Лавров: инструменты ОБСЕ предназначались для вмешательства в дела России
Другие заявления министра
- Запад с самого начала использовал дискуссии по вопросам защиты прав человека в этой организации для менторских поучений, навязывания неолиберальных ценностей и попыток создания лояльной себе пятой колонны в странах восточнее Австрии через сеть НКО и СМИ.
- Он вымыл из повестки дня фундаментальные задачи содействия межкультурному диалогу, доступа к информации, а также защиты прав нацменьшинств и верующих.
- западные страны, генсекретарь ОБСЕ и институты организации молчат, не смотря на истребление русского языка и культуры на Украине, кампанию Киева против УПЦ и лишение гражданства ее предстоятеля.
"В исполнительных структурах ОБСЕ годами не замечают дискриминацию русскоязычного населения Молдавии и Прибалтики, циничное игнорирование Ригой и Таллином проблемы массового безгражданства, многочисленные проявления исламо- и христианофобии, включая случаи публичного сожжения Корана в Дании и Швеции и гонения на Эстонскую православную христианскую церковь".
- В странах ЕС и в Молдавии применяются репрессивные меры против российских корреспондентов.
- Информационное пространство подчищается и на Украине.
- Во Франции отказывают в аккредитации представителям телеканала RT и агентства Sputnik под предлогом того, что они "не СМИ, а рупоры российской госпропаганды".
"И это притом, что именно по инициативе Франции в Парижской хартии для новой Европы 1990 года было закреплено торжественное обещание всех участников ОБСЕ обеспечивать свободный доступ к любой информации как на своей территории, так и к той, которая происходит с территории других государств-участников ОБСЕ. Получается, что и это обещание было обманом и больше не действует, так как тоже пало жертвой "культуры отмены".