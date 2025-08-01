https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736992.html

Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России - РИА Новости, 01.08.2025

Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе грубо вмешалась во внутренние дела России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:29:00+03:00

2025-08-01T00:29:00+03:00

2025-08-01T01:32:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе грубо вмешалась во внутренние дела России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты"."Широко разрекламированный правозащитный инструментарий ОБСЕ на деле использовался (а, как теперь понятно, и предназначался) для грубого вмешательства во внутренние дела России и других государств-участников".Другие заявления министра"В исполнительных структурах ОБСЕ годами не замечают дискриминацию русскоязычного населения Молдавии и Прибалтики, циничное игнорирование Ригой и Таллином проблемы массового безгражданства, многочисленные проявления исламо- и христианофобии, включая случаи публичного сожжения Корана в Дании и Швеции и гонения на Эстонскую православную христианскую церковь"."И это притом, что именно по инициативе Франции в Парижской хартии для новой Европы 1990 года было закреплено торжественное обещание всех участников ОБСЕ обеспечивать свободный доступ к любой информации как на своей территории, так и к той, которая происходит с территории других государств-участников ОБСЕ. Получается, что и это обещание было обманом и больше не действует, так как тоже пало жертвой "культуры отмены".

https://ria.ru/20250730/khelsinki-2032164159.html

https://ria.ru/20250728/pobeda-2031764608.html

https://ria.ru/20250728/evropa-2031784801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, молдавия, франция, сергей лавров, обсе, украинская православная церковь, евросоюз