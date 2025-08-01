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Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России - РИА Новости, 01.08.2025
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00:29 01.08.2025 (обновлено: 01:32 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736992.html
Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России
Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России - РИА Новости, 01.08.2025
Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе грубо вмешалась во внутренние дела России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:29:00+03:00
2025-08-01T01:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе грубо вмешалась во внутренние дела России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты"."Широко разрекламированный правозащитный инструментарий ОБСЕ на деле использовался (а, как теперь понятно, и предназначался) для грубого вмешательства во внутренние дела России и других государств-участников".Другие заявления министра&quot;В исполнительных структурах ОБСЕ годами не замечают дискриминацию русскоязычного населения Молдавии и Прибалтики, циничное игнорирование Ригой и Таллином проблемы массового безгражданства, многочисленные проявления исламо- и христианофобии, включая случаи публичного сожжения Корана в Дании и Швеции и гонения на Эстонскую православную христианскую церковь&quot;.&quot;И это притом, что именно по инициативе Франции в Парижской хартии для новой Европы 1990 года было закреплено торжественное обещание всех участников ОБСЕ обеспечивать свободный доступ к любой информации как на своей территории, так и к той, которая происходит с территории других государств-участников ОБСЕ. Получается, что и это обещание было обманом и больше не действует, так как тоже пало жертвой &quot;культуры отмены&quot;.
https://ria.ru/20250730/khelsinki-2032164159.html
https://ria.ru/20250728/pobeda-2031764608.html
https://ria.ru/20250728/evropa-2031784801.html
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в мире, россия, молдавия, франция, сергей лавров, обсе, украинская православная церковь, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Франция, Сергей Лавров, ОБСЕ, Украинская православная церковь, Евросоюз
Лавров обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела России

Лавров: инструменты ОБСЕ предназначались для вмешательства в дела России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе грубо вмешалась во внутренние дела России, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы" для "Российской газеты".
«
"Широко разрекламированный правозащитный инструментарий ОБСЕ на деле использовался (а, как теперь понятно, и предназначался) для грубого вмешательства во внутренние дела России и других государств-участников".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Разбитое корыто Хельсинкского процесса
30 июля, 08:00

Другие заявления министра

  • Запад с самого начала использовал дискуссии по вопросам защиты прав человека в этой организации для менторских поучений, навязывания неолиберальных ценностей и попыток создания лояльной себе пятой колонны в странах восточнее Австрии через сеть НКО и СМИ.
  • Он вымыл из повестки дня фундаментальные задачи содействия межкультурному диалогу, доступа к информации, а также защиты прав нацменьшинств и верующих.
  • западные страны, генсекретарь ОБСЕ и институты организации молчат, не смотря на истребление русского языка и культуры на Украине, кампанию Киева против УПЦ и лишение гражданства ее предстоятеля.
«

"В исполнительных структурах ОБСЕ годами не замечают дискриминацию русскоязычного населения Молдавии и Прибалтики, циничное игнорирование Ригой и Таллином проблемы массового безгражданства, многочисленные проявления исламо- и христианофобии, включая случаи публичного сожжения Корана в Дании и Швеции и гонения на Эстонскую православную христианскую церковь".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Будет кошмар: Россия припасла военный сюрприз для Запада
28 июля, 08:00
  • В странах ЕС и в Молдавии применяются репрессивные меры против российских корреспондентов.
  • Информационное пространство подчищается и на Украине.
  • Во Франции отказывают в аккредитации представителям телеканала RT и агентства Sputnik под предлогом того, что они "не СМИ, а рупоры российской госпропаганды".
«

"И это притом, что именно по инициативе Франции в Парижской хартии для новой Европы 1990 года было закреплено торжественное обещание всех участников ОБСЕ обеспечивать свободный доступ к любой информации как на своей территории, так и к той, которая происходит с территории других государств-участников ОБСЕ. Получается, что и это обещание было обманом и больше не действует, так как тоже пало жертвой "культуры отмены".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергй Лавров
Министр иностранных дел России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Европа готова повторить главный опыт XX века
28 июля, 08:00
 
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